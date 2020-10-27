  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Hukuk taban puanları 2021! Hukuk Fakültesi başarı sıralaması
Eğitim

Hukuk taban puanları 2021! Hukuk Fakültesi başarı sıralaması

Hukuk taban puanları merak ediliyor. 2021 YKS sınavına hazırlanan öğrenciler bir yandan da üniversite taban puanlarını araştırıyor. ÖSYM 2020 YKS taban puanlarını açıklamasıyla birlikte üniversite tercihleri bu puanlar üzerinden yapıldı. 2021 YKS sınavına girecek adaylar hukuk taban puanlarını sorguluyor. Hukuk bölümü taban puanları 2021 hukuk başarı sıralaması en çok tercih edilen bölüm olduğu için yoğun olarak aranıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:42:00 -
Hukuk taban puanları 2021! Hukuk Fakültesi başarı sıralaması

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2021 YKS TYT AYT sınavına girecek adaylar hukuk fakültesi kaç puanla öğrenci alıyor, hukuk taban puanları, hukuk başarı sıralaması kaç? Hukuk fakültesi tercihi için kaç puan gerekir? gibi soruları merak ediyor. YÖK atlas hukuk tercih robotu üzerinden yayınlanan Hukuk Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması şu şekildedir:

Hukuk taban puanları hukuk başarı sıralaması

ÖSYM YKS taban puanları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın 'boykot' çağrısı sonrası Fransa'dan dikkat çeken hamle!
Gündem

Erdoğan'ın 'boykot' çağrısı sonrası Fransa'dan dikkat çeken hamle!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef gösteren skandal açıklamaları Türkiye başta olmak üzere İslam ülkeleri..
Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı
Dünya

Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı

Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen saldıran işgalci Ermenistan askerlerini geri püskürttü.
Millete küfreden terzi yamağı kepenkleri indirdi
Gündem

Millete küfreden terzi yamağı kepenkleri indirdi

Türkiye ve Türk milletine yönelik onlarca hakaret ve küfürlü sözleriyle gündemden düşmeyen Barbaros Şansal, Türkiye'deki faaliyetlerini durd..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay