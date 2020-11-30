Hukuk reformu esas bunun için lazım! Yapılmayan konferansa 52.5 yıl ceza istendi

Yargı reformunun tartışıldığı mevcut süreçte adli mekanizmada şok bir gelişme daha yaşandı... Köklü Değişim Medya grubunun iptal edilen “Dünya Hilafete Neden Muhtaç” konferansı için savcılık, etkinliğin konuşmacı listesinde yer alan alanında uzman 4 kişi hakkında 52.5 yıl hapis talebinde bulundu.

Önce engel sonra dâvâ

Skandal yargılama, 2017 yılında gerçekleştirilmek istenen Hilafet konferansı sonrasında başlatıldı. Köklü Değişim Dergisi tarafından 5 Mart 2017’de İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan “Dünya Hilafete Neden Muhtaç?” başlıklı konferans hiçbir makul gerekçe gösterilmeden engellenmişti. Bir medya kuruluşunun hem basın özgürlüğü, hem fikir ve ifade hürriyetinin gerektirdiği şekilde düzenlemek istediği konferansın iptal edilmesi yetmedi. Konferans konuşmacıları yazar Mahmut Kar, ilahiyatçı Abdullah İmamoğlu, yazar Musa Bayoğlu ve Köklü Değişim İstanbul Temsilcisi Osman Yıldız hakkında dava açıldı.

‘Konuşamayanlara’ bile ceza talebi!

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargılamada hukuk tarihine geçecek tuhaflığa imza atıldı. Dava kapsamında 27/11/2020’de verilen savcılık mütalaasında, konferansta “konuşamayan” konuşmacılar için korkunç cezalar talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/14381 nolu mütalaasında yazar Kar, İmamoğlu, Bayoğlu ve Yıldız hakkında toplamda 52.5 yıl hapis cezası talep edildi.

Organizasyona ev sahipliği yapacak olan Köklü Değişim Dergisi’nin sözde “Hizbut Tahrir Terör Örgütü” ile bağdaştırılarak istenen ceza savcılık mütalaasında şöyle bir gerekçe hazırlandı:

Savcı aklına eseni iddianameye yazmış

“Köklü Değişim Dergisi ve bu derginin internet yayın organı olan köklüdeğişim.net isimli sitenin Hizb-ut Tahrir terör örgütü adına faaliyet gösteren yayın organı oldukları, Köklü Değişim Dergisinin ülkemizde örgüte müzahir propaganda faaliyetlerini sürdürdüğü.

Hizb-ut Tahrir Terör Örgütünün fikir ve görüşleri doğrultusunda yazılar yazdığı ve zaman zaman değişik illerde konferanslar adı altında etkinlikler düzenlediği, bahse konu derginin tüm dünyada kurmak istediği tek amacın -sözde- Raşidi Hilafet devletinin kurulmasına yönelik fikirler anlatıldığı, konferanslarda katılımcı topluluğa konuşmalarla ve sunumlarla anlatılan konularda, sistemin çıkamadığı konularda tek çözüm noktasının -sözde- Raşidi Hilafet devletinin kurulmasıyla olacağı mesajlarının verildiği...”

4 yazar ve ilahiyatçıya 52.5 yıl ceza talebi

Mütalaada, örgüt yöneticiliği ve üyeliği iddiasıyla Mahmut Kar hakkında 20 yıl hapis cezası istendi. Türk Ceza Kanunu’nun çeşitli maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edilen Mahmut Kar, Abdullah İmamoğlu, Musa Bayoğlu ve Osman Yıldız için istenen ceza toplamının 52.5 yıla ulaştığı belirlendi.

30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yürüttüğü yargılama dosyasında 4 sanık avukatı bulunuyor. Sanık avukatları Kaya Kartal, Selçuk Kar, Mehmet Alagöz ve Ahmet Sait Öner 2 Nisan 2021 tarihinde yapılacak celsede mütalaaya karşı savunma yapacaklarını beyan etti.

Mahmut Kar: AYM kararları yok sayılıyor

Tuhaf yargılama ve şok ceza talebini Akit’e değerlendiren Köklü Değişim Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar, iddia makamı savcılığın, Hizb-ut Tahrir’i terör örgütü niteliğinde kabul ettiğini, ancak bunun Anayasa Mahkemesi’nin 19.07.2018 tarihinde ve sonrasında verdiği hak ihlali kararları ile esastan çeliştiğini söyledi.

Mahmut Kar, mütalaada, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Hizbut Tahrir hakkında daha önce verdiği hukuk dışı içtihat kararlarını kendi mütalaası için dayanak gösterdiğine vurgu yaparak hukuksuzluğa işaret etti.

Mahmut Kar, yargı reformu çalışmasına vurgu yaptığı konuşmasında, söz konusu yargılamayla ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Bunlar “isterse kıyamet kopsun” diyorlar

“Adalet Bakanı, ‘Anayasa Mahkemesi kararları tüm kişileri ve kurumları bağlar ve kararlarının gereği yapılır’ diyor ama diğer taraftan hakkında bugüne kadar 1 kez Anayasa Mahkemesi Genel Kurul kararı, 6 kez AYM Daire kararı olan Hizb-ut Tahrir mensupları yasa ve kanunlara aykırı şekilde ağır cezalarla muhatap oluyor.

Bir taraftan, ‘Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun’ deniliyor bu sözlerle yeni bir reform süreci başlatılıyor ama diğer taraftan sırf Hilafet Konferansı’nda konuşmacı olduğumuz için hakkımızda en ağır ceza talebi ile yargılamalar yürütülüyor.”

Yargı sistemine adalet çağrısı

Koordinatör Kar, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğu hukukun Hizbut Tahrir konusunda farklı işletilmesinin yanlışlığına vurgu yaparak, yargı üzerinde vesayet kurulmaması, adaletin sağlanması çağrısı yaptı.