Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eylem Planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasa olduğunu söyledi. Hukuk fakültelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Hukuk fakültelerinin kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilmesini sağlayacak şekilde gözden geçiriyoruz.” dedi.

Hukuk fakültesi ne zaman 5 yıl olacak?

Hukuk fakültesinin 5 yıl mı oldu? sorusu hukuk fakültelerinin eğitim yılına ilişkin son dakika açıklaması olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması sonrası araştırılıyor.

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hukuk fakültelerine giriş için gereken başarısı sırasının 190 binden, önce 125 bine, sonra 100 bine çekildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yine aynı kapsamda hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Hukuk fakültelerinin kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilmesini sağlayacak şekilde gözden geçiriyoruz. Adalet meslek yüksekokullarının sadece örgün eğitim vermesini sağlıyoruz." dedi. Hukuk fakültelerinin ne zaman 5 yıl olacağı ise Erdoğan tarafından açıklanmadı. Hukuk fakültelerinin ne zaman 5 yıla çakartılacağına ilişkin YÖK’ten bir açıklama gelmesi bekleniyor.