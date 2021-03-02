  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Hukuk fakültesi ne zaman 5 yıl olacak?
Eğitim

Hukuk fakültesi ne zaman 5 yıl olacak?

Hukuk fakültesi son dakika açıklaması. Hukuk fakültesi ne zaman 5 yıl eğitime geçecek? Hukuk fakültesi 5 yıl mı olacak? Hukuk fakültesi 5 yıl oldu mu? sorularının yanıtları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı’nda hukuk fakültelerinin eğitim süresine ilişkin yaptığı açıklama sonrası merak ediliyor. Hukuk fakültelerinin ne zaman 5 yıla çıkacağına ilişkin YÖK’ten bir açıklama geldi mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-02 16:56:00 - 2021-03-02 16:56:46
Hukuk fakültesi ne zaman 5 yıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eylem Planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasa olduğunu söyledi.  Hukuk fakültelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Hukuk fakültelerinin kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilmesini sağlayacak şekilde gözden geçiriyoruz.” dedi.

Hukuk fakültesi ne zaman 5 yıl olacak?

Hukuk fakültesinin 5 yıl mı oldu? sorusu hukuk fakültelerinin eğitim yılına ilişkin son dakika açıklaması olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması sonrası araştırılıyor.

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hukuk fakültelerine giriş için gereken başarısı sırasının 190 binden, önce 125 bine, sonra 100 bine çekildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yine aynı kapsamda hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Hukuk fakültelerinin kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilmesini sağlayacak şekilde gözden geçiriyoruz. Adalet meslek yüksekokullarının sadece örgün eğitim vermesini sağlıyoruz." dedi. Hukuk fakültelerinin ne zaman 5 yıl olacağı ise Erdoğan tarafından açıklanmadı. Hukuk fakültelerinin ne zaman 5 yıla çakartılacağına ilişkin YÖK’ten bir açıklama gelmesi bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netflix'in dizi teklifini reddeden Özlem Balcı Yeni Akit'e konuştu: Ahlaksız rolle Emine Erdoğan'ı karalayacaklardı
Gündem

Netflix'in dizi teklifini reddeden Özlem Balcı Yeni Akit'e konuştu: Ahlaksız rolle Emine Erdoğan'ı karalayacaklardı

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı filmde Emine Erdoğan rolünü oynayan Özlem Balcı, Netflix tarafından ku..
HDP ve PKK’dan 8 Mart’ta ülke genelinde isyan çağrısı
Gündem

HDP ve PKK’dan 8 Mart’ta ülke genelinde isyan çağrısı

Yurtiçinde ve sınır ötesinde ağır darbeler alan terör örgütü PKK, yine kadınların arkasına sığınmaya çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ..
Yine ABD ve Avrupa’ya ağlayacaklar! 170 Türk savaş gemisi harekete geçti
Gündem

Yine ABD ve Avrupa’ya ağlayacaklar! 170 Türk savaş gemisi harekete geçti

ABD’ye ve Avrupa’ya ağlayan Yunanistan’ı bugün üzecek haber geldi. 170 Türk savaş gemisi Mavi Vatan tatbikatı için Akdeniz ve Ege'de...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay