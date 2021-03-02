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Gündem Hukuk fakültelerinde yeni dönem! Öğrenim süresi 5 yıla çıkıyor
Gündem

Hukuk fakültelerinde yeni dönem! Öğrenim süresi 5 yıla çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye' vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. Hukuk fakülteleriyle ilgili önemli ifadeler kullanan Erdoğan, "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 16:20:00 -
Hukuk fakültelerinde yeni dönem! Öğrenim süresi 5 yıla çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın 11 ilkesini duyuran Erdoğan, bunun yanı sıra hukuktaki reformları tek tek açıkladı.

'Kontenjanlar gözden geçiriliyor'

Hukuk fakülteleriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Anayasa Mahkemesi'nde staj imkanı

Eylem Planı kapsamında hedeflerinden de bahseden Erdoğan, "Hakim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi'nde staj imkanı getiriyoruz" dedi.

"Herkes hukuk önünde eşittir"

Hukukun her şeyden üstün olduğunu belirten Erdoğan şu sözleri söyledi:

"İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir. Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir".

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