Hugo Rodallega’dan ayrılık sinyali

Bu sezonki başarılı performansıyla dikkat çeken Trabzon’un Kolombiyalı forveti, ara transfer dönemi için görüştüğü kulüpler olduğunu söyledi

Kolombiya basınına konuşan Rodallega, ülkesine dönüp futbol oynamanın hayali olduğunu ancak ekonomik sıkıntılar bulunduğunu söyledi.

''TEKLİF ALDIM''

Yıldız futbolcu, "America de Cali'den bir teklif aldım. Trabzonspor'la şu an sözleşmem var. Ama Aralık ayında ayrılabilirim. Don Tulio ile konuştuğumuzda benim bonservis bedelimi ödeyemeyeceklerini söyledi. Deportivo Cali ile de görüşmeleriniz var. Aynı durum onlar için de geçerli. Ben profesyonel bir oyuncuyum, istediğim kulüple görüşürüm" ifadelerini kullandı.