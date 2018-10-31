0553 313 94 23
impression

Hugo Rodallega, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini açıkladı

Karadeniz ekibi Trabzonspor'da forma giyen Hugo Rodallega, Güney Amerika'ya dönmek istediğini söyledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 00:16
Hugo Rodallega, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini açıkladı

Trabzonspor'un bu sezon formda isimlerinden olan Hugo Rodallega, ülke basınına önemli açıklamalar yaptı. Kolombiya basınına konuşan Rodallega, ülkesine dönüp futbol oynamanın hayali olduğunu ancak ekonomik sıkıntılar bulunduğunu dile getirdi.

"America of Cali'den teklif aldım"

Tecrübeli forvet, özellikle bazı kulüplerin kendisiyle ilgilendiğini belirtip, "America of Cali'den bir teklif aldım. Trabzonspor'la şu an sözleşmem var. Ancak Aralık ayında ayrılabilirim. Ancak Don Tulio ile konuştuğumuzda benim bonservis bedelimi ödeyemeyeceklerini söyledi. Deportivo Cali ile de görüşmelerimiz var. Aynı durum onlar için de geçerli. Ben profesyonel bir oyuncuyum istediğim kulüple görüşebilirim. Ayrıca Avrupa'da da bazı kulüpler bu bedeli ödemek istemiyor." dedi.

yi bir dönemden geçiyorum"

İyi bir sezon geçirdiğini ve Türk futbolunu artık çok iyi tanıdığını aktaran Rodallega, "Kişisel anlamda iyi durumdayım. İyi bir formdayım ve iyi bir dönemden geçiyorum. Kendime güvenim var ve bu seviyede kalmak için uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 00:16
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Amerika
  4. Avrupa
  5. Güney Amerika
  6. Kolombiya
  7. Hugo Rodallega

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Koç'un Cocu'nun yardımcılarını kovmama nedeni belli oldu
    1. Ali Koç'un Cocu'nun yardımcılarını..
    2. Hugo Rodallega, Trabzonspor'dan..
    3. Eyüpsultan'da markete silahlı soygun
    4. 'Oyuncularım hiçbir şeyi doğru yapamadı'
    5. Ülkesini tehdit eden Trump'a ağır..
    6. Cengiz Ünder, hasta çocukları ziyaret..
    7. Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen..
    8. AB üyesi 8 ülke Rusya'ya çağrıda bulundu
    9. K. Maraş'ta kömür havzasında göçük
    10. Rusya, ABD'yi tehdit etti: Devam..
    11. Diriliş Ertuğrul için şaşırtan rakam:..
    12. WhatsApp'tan tepki çeken hata!
    13. Ronaldo'ya müjdeli haber! İlk sıraya..
    14. Ne Aykut Kocaman ne de Ersun Yanal!..
    15. Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi..
    16. Ankara'da asgari ücret zirvesi! İşte..
    17. Bursaspor'a soğuk duş! TFF 3. Lig..
    18. Karius'un menajerinden flaş 'ayrılık'..
    19. ABD'li şirket duyurdu! 'Fatih Sultan..
    20. İngiliz devi Kerem Demirbay'a kancayı..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar