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Hudut kartalları göz açtırmıyor! 8 terörist yakalandı
Gündem Hudut kartalları göz açtırmıyor! 8 terörist yakalandı
Gündem

Hudut kartalları göz açtırmıyor! 8 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay Narlıca'da Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan 8 DEAŞ'lı teröristin yakaladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 20:05:00 - 2021-05-28 20:06:24
Hudut kartalları göz açtırmıyor! 8 terörist yakalandı

Hatay/Narlıca’daki hudut kartalları yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 8 DEAŞ'lı teröristi yakaladı.

8 DEAŞ'lı terörist yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada "Hatay/Narlıca’daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi." denildi.

 

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