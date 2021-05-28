Hudut kartalları göz açtırmıyor! 8 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay Narlıca'da Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan 8 DEAŞ'lı teröristin yakaladığını açıkladı.
Hatay/Narlıca’daki hudut kartalları yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 8 DEAŞ'lı teröristi yakaladı.
8 DEAŞ'lı terörist yakalandı
MSB'den yapılan açıklamada "Hatay/Narlıca’daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi." denildi.