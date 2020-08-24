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Aktüel HÜDA PAR'lı Demir'den, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin açıklama:
Aktüel

HÜDA PAR'lı Demir'den, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin açıklama:

"Türkiye'nin petrol kaynaklarına nispetle oldukça zengin bir doğal gaz rezervine ulaşılması bütün ülkede sevinçle karşılandı. İdari ve teknik ekibin bu konudaki çabası takdire şayandır"

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:50:35 -
HÜDA PAR'lı Demir'den, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin açıklama:

DİYARBAKIR (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Şehzade Demir, "Türkiye'nin petrol kaynaklarına nispetle oldukça zengin bir doğal gaz rezervine ulaşılması bütün ülkede sevinçle karşılandı. İdari ve teknik ekibin bu konudaki çabası takdire şayandır." dedi.

Demir, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, son yıllarda petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına verdiği önem ve bu alanda yaptığı yatırımlarla dikkat çektiğini, bu gayretin ilk semeresini vermesi, bu alana daha fazla önem verilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.

"Karadeniz kıyılarında, sahile 145 kilometre mesafede, Tuna-1 adlı sahada Türkiye'nin petrol kaynaklarına nispetle oldukça zengin bir doğal gaz rezervine ulaşılması bütün ülkede sevinçle karşılandı. İdari ve teknik ekibin bu konudaki çabası takdire şayandır." diyen Demir, yer altındaki kaynakların insanın hizmetine sunulmasının önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.

Bu kaynakların halkın hizmetine sunulması gerektiğinin altını çizen Demir, şunları kaydetti:

"Hidrokarbon kaynakları konusunda ortaya konan çabanın sonuç vermesi ve tespit edilen rezervin çok daha büyük bir doğal gaz rezervinin sadece küçük bir kısmını oluşturduğu yönündeki kanaatler, henüz keşfedilmeyen çok sayıda petrol ve doğal gaz kaynaklarımızın olduğu yönündeki yaygın anlayışı güçlendirmiştir. Bu kaynakların halkın hizmetine sunulabilmesi için güçlü bir iradeye ve daha büyük yatırımlara ihtiyaç vardır. Petrol ve doğal gaz ithalatı için harcanan milyar dolarlar halkın refahının ve istihdamının dışarıya akıtılması demektir. Bu tür zenginlik kaynaklarının ekonomik ve siyasi bağımsızlık ile direk ilişkili olduğu unutulmamalıdır. Bu anlamda, enerji konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmaya matuf bu girişimler güçlendirilerek devam etmelidir."



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