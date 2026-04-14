HÜDA PAR’LI Demir dile getirdi: Türkiye’nin hava sahası ve boğazları İsrail’e kapatılsın!

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyadaki ülkelerin siyonist saldırganlığın hedefinde olduğunu belirtti. Yaşanan gelişmelerin İsrail'e karşı somut adımlar atılmasını zaruri bir noktaya taşıdığını ifade eden Demir, Türkiye'nin diğer ülkelere öncülük etmesini istedi.

TÜRKİYE İSRAİL MENŞEİLİ VE BAĞLANTILI TÜM GEÇİŞLERE KAPATMALIDIR

Demir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının deniz ticareti açısından Türkiye'ye önemli avantajlar sağladığını ifade eden Demir, “Türkiye hem boğaz geçişlerini hem de hava sahasını siyonist İsrail menşeili ve bağlantılı tüm geçişlere kapatmalıdır. Türkiye'de boğazların ve hava sahasının siyonist menşeili geçişlere kapatılması önemli bir adım ve etkin baskı unsuru olacaktır” diye konuştu.

“LÜBNAN YÖNETİMİ DİK DURUŞ SERGİLEMELİ”

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da tepki gösteren Demir, “Lübnan yönetimi, bu açık ihlaller karşısında, ABD'nin baskısı ile direnişi silahsızlandırma girişimi karşısında dik bir duruş sergilemelidir” dedi.