HÜDA PAR'lı Cemal Çınar'ı linç eden riyakar CHP'liler neredesiniz? Bakın DEM'in adayı kimin annesiymiş!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz Belediyesi'nden DEM Parti'nin Belediye Başkan adayı olan Nuriye Arslan'ın, 2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten Musa Arslan'ın annesi olduğu ortaya çıktı.

2017 yılının Ekim ayında Ege bölgesine sızmaya çalışan PKK’lı teröristlere güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyon sonucunda 5 PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Fırat' kod adlı Musa Arslan olduğu ve Mersin’in Akdeniz ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilmişti.

Öldürülen terörist Musa Arslan’ın DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan’ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

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Halen Akdeniz Belediyesinde meclis üyesi olan Nuriye Arslan, belediye meclis toplantısında "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" demiş ve bu sözleri tepki almıştı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan’ın da CHP’li Yıldırmaz’ın da olduğu seçim çalışmasını sosyal medya hesabından açık açık paylaşması da dikkatlerden kaçmadı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Mersin, Akdeniz ve Esenyurt için anlaştıklarını, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde de görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

Riyakar CHP'liler nerede?

DEM'in ittifak ortağı CHP'liler, öldürülen bir hainin annesiyle iş birliği yaparken, HÜDA PAR'lı Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cemal Çınar'ı "terörist" olmakla itham etti.

Çınar, 2013 yılında yargılandığı davadan suçsuz bulunarak berat etmişti.

Buna karşın Molla Cemal Çınar, İslami duruşu sebebiyle riyakar medyanın hedefinde oldu.