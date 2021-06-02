HÜDA PAR’ın yeni genel başkanı belli oldu
HÜDA PAR’ın “Memleketin HÜDA PAR’a İhtiyacı Var” sloganıyla Ankara'da düzenlediği 4’üncü Olağan Büyük Kongresi’nin ardından Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR’ın genel başkanlığa seçildi.
Ankara’da gerçekleştirilen 4'üncü Olağan Büyük Kongresinde yapılan oylama sonucu HÜDA PAR Genel Başkanlığına Zekeriya Yapıcıoğlu seçildi.
HÜDA PAR’ın “Memleketin HÜDA PAR’a İhtiyacı Var” sloganıyla Ankara'da düzenlediği 4’üncü Olağan Büyük Kongresi, tek liste ile seçime gidildi.
Seçimde HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, genel başkanlığa seçildi. Kongrede, Yapıcıoğlu kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Kongrenin sonunda Yapıcıoğlu,Genel Başkanlığı devraldığı Sağlam'a bir tablo hediye etti. Kongre toplu çekilen fotoğrafla sona erdi.