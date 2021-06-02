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Siyaset HÜDA PAR’ın yeni genel başkanı belli oldu
Siyaset

HÜDA PAR’ın yeni genel başkanı belli oldu

HÜDA PAR’ın “Memleketin HÜDA PAR’a İhtiyacı Var” sloganıyla Ankara'da düzenlediği 4’üncü Olağan Büyük Kongresi’nin ardından Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR’ın genel başkanlığa seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 15:16:00 -
HÜDA PAR’ın yeni genel başkanı belli oldu

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Ankara’da gerçekleştirilen 4'üncü Olağan Büyük Kongresinde yapılan oylama sonucu HÜDA PAR Genel Başkanlığına Zekeriya Yapıcıoğlu seçildi.

HÜDA PAR’ın "Memleketin HÜDA PAR’a İhtiyacı Var" sloganıyla Ankara'da düzenlediği 4’üncü Olağan Büyük Kongresi, tek liste ile seçime gidildi. Seçimde HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, genel başkanlığa seçildi.

Kongrede, Yapıcıoğlu kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Kongrenin sonunda Yapıcıoğlu,Genel Başkanlığı devraldığı Sağlam'a bir tablo hediye etti. Kongre toplu çekilen fotoğrafla sona erdi.

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