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Siyaset HÜDA PAR'ın soykırımcılara ilişkin yasa teklifi görüşülecek mi?
Siyaset

HÜDA PAR'ın soykırımcılara ilişkin yasa teklifi görüşülecek mi?

Yeniakit Publisher
2024-07-29 23:34:00 - 2024-07-30 00:02:13
HÜDA PAR'ın soykırımcılara ilişkin yasa teklifi görüşülecek mi?

HÜDA PAR tarafından TBMM'ye sunulan soykırımcılara ilişkin yasa teklifi komisyonda kabul edilmişti. Tasarı henüz TBMM Genel Kurul gündemine alınmadı.

“Gazze’deki soykırıma katılan çifte vatandaşların, vatandaşlıktan çıkarılması” ile ilgili yasa tasarısının meclis genel kurulunda görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edilirken, henüz TBMM'de görüşülmedi.

Tasarının 31 Temmuz’dan önce meclis gündemine alınması gerekiyor.

Aksi halde meclis tatile gireceğinden tasarının görüşülmesi Kasım ayına ertelenecek.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren başıboş köpeklerle mücadele kapsamındaki yasa tasarısının ardından HÜDA PAR'ın teklifinin de meclis tatile girmeden görüşülmesi bekleniyor.

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