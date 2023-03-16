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Gündem HÜDA PAR'ı hedef aldı! Senin savunduğun İslam hangi İslam peki Cemil?
Gündem

HÜDA PAR'ı hedef aldı! Senin savunduğun İslam hangi İslam peki Cemil?

Sapkın fikirleri sebebi ile MEB'den kovulan Cemil Kılıç, HÜDA PAR'ı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 21:44:00 - 2023-03-16 21:47:05
HÜDA PAR'ı hedef aldı! Senin savunduğun İslam hangi İslam peki Cemil?

 Yeniakit.com.tr 

HÜDA PAR, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladığı günden beri hedefe kondu.

AK Parti heyeti ile Cumhur İttifakı'na katılıp katılmama konusunda görüşen HÜDA PAR'ı, sapkın fikirleri sebebi ile MEB'den kovulan Cemil Kılıç da hedef aldı.

"Hüdapar'ın savunduğu İslam, Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği İslam değil. Hüdapar, Emevilerin, Muaviye ve Yezid'in tahrif ettiği dini savunuyor." diyen Kılıç, "Resulullah'a canımız kurban. Hüdapar'a hayır!" ifadelerini kullandı.


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