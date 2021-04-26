  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HÜDA PAR'dan tepki: Farkına varılmalı
Gündem

HÜDA PAR'dan tepki: Farkına varılmalı

HÜDA PAR, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını sözde"soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 16:29:00 - 2021-04-26 16:43:52

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını sözde"soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Sağlam, yaptığı açıklamada, batılı devletlerin, Ermeni halkının geçmişini suistimal ettiğini bildirdi.

"Soykırımı tarih boyunca gelenek haline getirmiş batılı devletlerin 'soykırım' iddiasıyla Ermeni halkının geçmişini suistimal ederek kendi çıkarlarına alet etmeleri hiç şaşırtıcı değil." diyen Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

"Tıpkı Rusya'nın bazı Ermeni örgütleri ile iş birliği yaparak onları kendi emellerine alet ettiği gibi. 1. Dünya Harbi günlerinde Kürt, Ermeni, Türk, Arap ve bu coğrafyada yaşayan bütün halklar çok ağır imtihanlara, zulümlere ve trajedilere maruz kaldı. İnsanlığın yaşadığı en ağır travmalardan biri olan 1. Dünya Harbi ve sonrasında yaşanan acıların hala insanlıktan nasibini almamış batılılar tarafından kirli emellerine alet edilmesi, ibret alınması gereken bir vakadır."

"Emperyalistlerin bu kirli emellerinin farkına varılmalı"

Sağlam, 1915 olaylarından ibret alınması ve bu acıların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İslam'ın hüküm ve otorite sahibi olduğu hiçbir tarihte zulüm ve soykırımlar yaşanmamıştır. Ne zaman ki güç ve iktidar batılıların ve diğer emperyalistlerin eline geçti, bu tür trajediler güç yetirebildikleri coğrafyalardan hiç eksik olmadı. Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki ne ABD ne Fransa gibi batılı ülkeler ne de Rusya hiçbir zaman Ermenilerin dostu olmamıştır. Bugün de geçmişte yaşanan trajedileri siyasi çıkarlarına alet etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Geçmişteki bu acılardan ders çıkarılması gerektiği gibi emperyalistlerin bu kirli emellerinin farkına varılmalı ve ibret çıkarılmalıdır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seri üretime geçilmişti! Yurt dışından talep geldi
Teknoloji

Seri üretime geçilmişti! Yurt dışından talep geldi

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TSK'nın eğitim uçağı ihtiyacını ve yakın hava desteği görevlerini yerli ve milli imkanlarla karşılamak için ..
Bu görüntüler film sahnesinde değil! Ülkede kahraman ilan edildi
Gündem

Bu görüntüler film sahnesinde değil! Ülkede kahraman ilan edildi

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da araç trafiğine kapalı olan meydana aracıyla dalan sürücüyü, genç bir vatandaş uçan tekme atarak durdurunca ü..
Bill Gates koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı
Dünya

Bill Gates koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı

Microsof'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs pandemisinin ne zaman sona ereceğini açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay