  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Hüda Par'dan Sisi çıkışı!
Siyaset

Hüda Par'dan Sisi çıkışı!

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 23:36:00 -
Hüda Par'dan Sisi çıkışı!

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesini değerlendiren Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye'nin Sisi ve Esad ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

Yapıcıoğlu katıldığı bir Youtube canlı yayınında konuştu.

"Sisi elbette darbeci, Esad tabii ki zalimdir. Ama ‘zinhar onlarla ilişki kurulmamalı’ demek yanlıştır." ifadesini kullanan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

Oradaki insanların yararına olacak şekilde ilişkiler kurulabilir. Türkiye de kurmalıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23