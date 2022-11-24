Hüda Par'dan Sisi çıkışı!
Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesini değerlendirdi.
Yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesini değerlendiren Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye'nin Sisi ve Esad ile görüşmesi gerektiğini söyledi.
Yapıcıoğlu katıldığı bir Youtube canlı yayınında konuştu.
"Sisi elbette darbeci, Esad tabii ki zalimdir. Ama ‘zinhar onlarla ilişki kurulmamalı’ demek yanlıştır." ifadesini kullanan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:
Oradaki insanların yararına olacak şekilde ilişkiler kurulabilir. Türkiye de kurmalıdır.