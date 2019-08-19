HÜDA PAR'dan şaşırtan kayyım açıklaması!

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Diyarbakır, Van ve Mardin'de haklarındaki soruşturmalar sebebi ile görevlerinden uzaklaştırılan Başkanların yerine Kayyım atanmasının yankıları devam ederken bir açıklama da HÜDA-PAR'dan geldi. HÜDA PAR Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklama da, Kayyım atama sebebi ile hukuka ve siyaset kurumuna olan güvenin zedeleneceği belirtilirken, "Ancak olağanüstü durumlarda istisnai olarak başvurulabilecek bir uygulama olması gereken Kayyım atama usulünün olağan dönemlerde de uygulanması hukuka ve siyaset kurumuna olan güveni daha da zedeleyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tam metni

"İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları'nın haklarındaki soruşturmalar nedeniyle re'sen görevlerinden uzaklaştırıldıkları, yerlerine ise o illerin valilerinin kayyım olarak atandıkları bildirildi.

Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayetinin kaldırılması veya en azından zayıflatılması beklenirken, 2016 yılında 5395 sayılı Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklik ile mevcut vesayet güçlendirilmiştir. Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme imtiyazı vermez ancak suç işlediği iddiasıyla görevinden uzaklaştırılmış seçilmiş bir kişinin yerine Bakanlık veya Valilik tarafından geçici de olsa atama yapılması 2016 yılında yapılan değişiklik ile “kanuni” hale getirilmiş ise de 'hukuki' değildir.

Hukuka aykırı uygulamalarla çözüm aramak doğru değildir. Ancak olağanüstü durumlarda istisnai olarak başvurulabilecek bir uygulama olması gereken Kayyım atama usulünün olağan dönemlerde de uygulanması hukuka ve siyaset kurumuna olan güveni daha da zedeleyecektir."

HÜDA PAR'ın bu açıklamaları akıllara Yasin Börü'nün Kürt faşistler tarafından vahşice katledilişini getirdi.

Yasin Börü'nün şehadeti

Selahattin Demirtaş başkanlığındaki HDP toplantısında teröristlerin sokağa çağrılmasıyla başlayan 6-8 Ekim Kobane olaylarında, 51 kişi hayatını kaybetmişti. Onlardan birisi de arkadaşları ile kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü'ydü.

Şehit Yasin ve arkadaşlarını fakirlere kurban eti dağıtırken gören Demirtaş’ın Kürtçü faşistleri onlara saldırdı. Yüzlerce canavarın ellerinde çeşitli silâhlarla kendilerine doğru koştuğunu gören Yasin ve arkadaşları yakınlardaki evlere sığındı. Yasin’in sığındığı evin sahibi de Kürtçü bir faşistti. Dışarıda gözlerini kan bürümüş kadınlı erkekli vahşi kitleye Yasin’in evinde olduğunu haber verdi. Demirtaş'ın sokağa çıkarttığı vahşi kitle, evde tek başına yakaladıkları 16 yaşındaki Yasin’in önce boynunu kesti. Daha sonra Şehit Yasin’i balkondan aşağı attılar. Kurban Bayramı'nda Rab'binin emrini yerine getirirken boynunu kestikleri Yasin'i balkondan aşağıya attılar. Kadınlı erkekli canavarlar, belki de ruhunu Hakka teslim etmiş Yasin'in vücuduna tekmeler attı. Kürt faşistler zılgıtlar eşliğinde 'yakın,yakın.' diye bağırdılar. Yasin'i yaktılar ama canavarlar bununla da doymadı. Yanmış bedenini bir de araba ile ezdiler...

Bu vahşette 16 yaşındaki Yasin Börü’yle birlikte Ahmet Dakak, Hasan Gökguz ve Riyat Güneş de Şehit oldu.

Bu arada geçtiğimiz ay yeniakit.com.tr'ye konuşan Şehit Yasin'in annesi Hatice Börü, evladının masum olduğunu belirtirken, ona yapılan vahşeti unutan Müslümanlara da hakkını helal etmeyeceğini ifade etmişti.

Hatice BÖRÜ / Şehit Yasin Börü'nün annesi

"Benim evladım pırlanta gibiydi. Hiç kimse onun şiddet yanlısı olduğunu iddia edemez. O kimseyle kavga etmedi. Hayatında kimseye tokat vurmadı. Polis arabalarına taş atmadı. Biz evladımıza şiddeti değil, merhameti öğrettik. Henüz lise 3'teydi. Gelecek hayalleri vardı. Çalışkandı. Teröristler evladımın geleceğini çaldı. Evladım o gün ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtmak için sokaktaydı. Yeniköy Mezarlığı'na yakın yerde teröristler onları görünce kendilerinden farklı olduklarını anlıyorlar. Çünkü benim evladım da onun arkadaşları da PKK'lı hainler gibi nursuz yaratıklara benzemiyordu. Sonra da evladımı gaddarca öldürdüler. Üstüne de iftira attılar. Yasinim IŞİD'liymiş. Allah IŞİD'in de PKK'nın da belasını versin. Ben evladımı öldürenlere de onu unutan Müslümanlara da hakkımı helal etmiyorum."