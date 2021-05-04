HÜDA PAR’dan Mısır tepkisi: İdamlar devam ederken normalleşme doğru değil

HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, dış gündeme dair yaptığı açıklamada; Yemen'de siyasi müzakere, ABD'nin 'Ermeni Soykırımı' oyunu ve Mısır cuntasının idam cürümleri gibi konu başlıklarını değerlendirdi.

"Yemen'de siyasi müzakere süreci başlatılmalıdır"

2015 yılında başlayan Yemen iç savaşının, bugüne kadar on binlerce sivilin çeşitli sebeplerle hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiğine dikkat çeken Demir, "Vekâlet savaşı sahasına dönüşmüş ülkede daha fazla sivil kaybın yaşanmaması için ivedilikle siyasi müzakere süreci başlatılmalıdır. Yemen Savaşı'nda aktif rol oynayan İran ve Suudi Arabistan'ın 'siyasi müzakere' çağrıları önemlidir. Ancak müzakere sürecinin başlaması ve sonuç verebilmesi için çatışan taraflara bu yönde baskı yapılmalıdır. Tam ateşkes sağlanmadığı sürece müzakere sürecinin başarıya ulaşması mümkün değildir. Bu açıdan askeri destek kesilerek taraflar ateşkese mecbur bırakılmalı, sivil bölgelere yönelik ambargonun kaldırılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde insanlık krizini sona erdirmek mümkün olmayacaktır. Bu açıdan Suudi Arabistan ve İran'ın Yemen'de iç barışın sağlanması noktasında somut adımlar atması büyük önem arz etmektedir." dedi.

ABD'nin 'Ermeni Soykırımı' oyunu

ABD'nin "Ermeni Soykırım" söylemini değerlendiren Demir, "Yıllardır İslam dünyasında katliam, işgal ve yıkım gerçekleştiren ABD, 1915 yılındaki tehciri 106 yıl sonra 'soykırım' şeklinde nitelendirerek Türkiye'yi 'siyonist oyunun' içine çekmeye çalışmaktadır. Ortadoğu Barış Planı adıyla siyonistleri bölgede kalıcı hale getirmeye çalışan, şantajlarla bölge ülkelerini normalleşme ihanetine ortak eden ABD, Türkiye'yi de siyonistlerle ilişkileri daha ileri seviyelere taşımaya zorlamak istemektedir. Ülkeleri şantaj ve yaptırımlarla yönlendirmeyi adet haline getirmiş ABD'ye boyun eğilmemelidir. Bir yandan müttefiklik propagandası yapıp diğer yandan hançerleyen ABD'nin ekseninden ivedilikle uzaklaşılmalıdır. Özellikle siyonist rejimle normalleşmeye dönük çabaları boşa çıkarılmalı, ABD'nin 'Ermeni Soykırımı' söylemine karşılık, siyonistlerin Filistinlilere uyguladığı soykırıma verdiği destek dillendirilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Mısır cuntası idamlara devam ediyor

Darbeci rejimin, hayır ve bereket ayı olan Ramazan'ı dahi dinlemeden idamlara devam ettiğini hatırlatan Demir, "Geçen hafta da 17 masum insanı idam ederek yeni bir zulüm ve katliama imza attı. 81 yaşında, felçli ve yürüyemeyecek durumda olan bir Müslüman da polis merkezini basarak polis öldürmek iddiasıyla idam edilenlerden biriydi. Bu dahi suçlamalar ile yargılamaların ne kadar gerçeklikten uzak, bir mizansenden ibaret olduğunu göstermektedir. Başta İhvan liderleri olmak üzere on binlerce masum insan zindanlarda çok ağır şartlarda tutulmaktadır. Cezası kesinleşen 76 kişi idam edilmeyi beklerken 1288 kişi de idam cezasıyla yargılanmaktadır." dedi.

"Türkiye ile Mısır arasında ilişki kurulmaya çalışıldığı bir süreçte bu idamların yapılması manidardır"

Mısır ile ilişkilerin düzeltilmeye çalışıldığı bir süreçte bu idamların manidar olduğunu söyleyen Demir, "Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi, zulüm ve katliamların durdurulması zeminine oturtulursa anlamlı olur. Darbeci rejime meşruiyet sağlanması ile İhvan başta olmak üzere muhalefete yönelik baskı ve idamların devam ettiği bir süreçte ilişkilerin normalleşmesi doğru değildir. Bu idamlara gereken tepki gösterilmelidir. BM, Uluslararası kurum ve kuruluşlar, Müslüman halklar ve yönetimleri bu zulmün sona ermesi, idamların durdurulması ve zindandaki masumların bırakılması için cuntacı Sisi'ye her türlü baskıyı yapmalıdır." şeklinde konuştu.