Hüda-Par’dan Kulp saldırısına sert tepki

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PKK’nın 7 sivili katlettiği Kulp ilçesindeki bombalı saldırı ile ilgili Hüda-Par’dan açıklama geldi. Kulp saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dilekleri iletilen açıklamada, “Gelinen noktada yapılan katliamların iddia olunan hak arayışlarıyla hiçbir ilgisi olamayacağı, terörün Kürt halkının maslahatlarıyla asla bağdaşmayan, tamamen farklı ajandalara hizmet eden bir vahşet olduğu herkesçe bilinmektedir. ‘Hak talebi’ adına yürütülen terör yöntemi, soruna çözüm bulmak şöyle dursun, çözüm bekleyen sorunları makul bir zeminde aklı selim ile konuşmanın önünde aşılması güç bir engele dönüşmüştür” denildi.