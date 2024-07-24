HÜDA PAR'dan Kemalist mahkemeye 'Şeyh Said' tepkisi!

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı, Diyarbakır'da mahkemenin bir bulvara Şeyh Said isminin verilmesine yönelik yürütmeyi durdurma kararına tepki göstererek kararın derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu.

19 Aralık 2023 tarihinde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır’daki bir bulvara Şeyh Said isminin verilmesinin iptali için Diyarbakır 3’üncü İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Bu başvurunun ardından mahkeme, yürütmenin durdurulması yönünde karar aldı.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı Sözcüsü Musab Arasan, konu hakkında bir açıklama yaparak karara tepki gösterdi.

Arasan, "Bu ırkçı parti ve onlar gibi düşünenler, Şeyh Said’i ve davasının ne olduğunu iyi bildikleri halde kasıtlı olarak Şeyh Said’e iftira atmakta ve davasını halkımıza yalan ve yanlışlar ile aksettirmektedirler." dedi.

Şeyh Said'in, bir İslam âlimi ve halkının maslahatını gözeten bir kahraman olduğunu vurgulayan Arasan, "Onun millet ve vatan sevgisinin zekâtı bile sahte vatanseverlerinkinden kat be kat fazladır" diye ekledi.

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“Şeyh Said’e, İskilipli Atıf Hoca’ya verildiği gibi resmi olarak da iade-i itibar verilmelidir”

Arasan, “Bakınız Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi aldığı bu son kararda Şeyh Said için ne diyor: Şeyh Said etrafında topladıklarına ‘Ey Müslümanlar! Bu kıyam Şeriata göre şarttır. Bu kıyamımıza dâhil olmayan Allah katında isyancıdır, O’nun emirlerine karşı gelmektedir. Bu dinin kurallarını uygulamak amacıyla yaptığımız kıyamda ölen şehittir.’ İşte; Şeyh Said’in amacı buydu. Bu; Hz. Muhammed (sav)’in amacıydı, Hz. Ebubekir’in, Hz. Ömer’in, Hz. Hüseyin’in amacıydı. Çanakkale ve Kurtuluş savaşındaki ceddimizin amacı da buydu. İskilipli Atıf Hoca ile Üstad Bediüzzaman’ın amacı da bundan farklı değildi. Bu sebeple, Müslüman halkımızın gönlünde itibarı zaten olan Şeyh Said’e, İskilipli Atıf Hoca’ya verildiği gibi resmi olarak da iade-i itibar verilmelidir.” diye konuştu.

“Şeyh Said Bulvarı'nın isminin korunması gerektiğini düşünüyoruz”

Şeyh Said isminin, "kendini bilmez güruhlar" tarafından tartışmalı bir şahsiyet haline getirilmek istendiğine dikkat çeken Arasan, şöyle devam etti:

“Mücadelem Allah ve din içindir’ diyerek mücadele etmiş, tarihimizde önemli bir yere sahip olmuştur. Onun ismini taşıyan bulvarın korunması, sadece geçmişimizi hatırlatmakla kalmaz, aynı zamanda tarihsel olayları ve figürleri objektif bir şekilde değerlendirme fırsatı da sunar. Tarihsel şahsiyetlerin ve olayların tartışılması, toplumumuzun kendini daha iyi anlaması ve geçmişten ders alarak daha güçlü bir gelecek inşa etmesi için gereklidir.

Bu nedenle, Şeyh Said Bulvarı'nın isminin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Alınan karar derhal geri çekilmelidir. Bu isim, tarihimize ve kültürümüze duyduğumuz saygının bir ifadesidir. Geçmişle hesaplaşmak onu yok sayarak değil, onu anlamaya çalışarak ve ondan ders çıkararak mümkün olur.

Bulvarın isminin korunması, toplumsal barış ve uzlaşı için de önemli bir adımdır. Farklı görüşlerin ve bakış açılarının bir arada yaşadığı toplumumuzda, bu tür simgelerin korunması, birlikte yaşama kültürünü güçlendirecektir.

Bu düşüncelerle, Şeyh Sait Bulvarı'nın isminin değiştirilmemesi gerektiğini savunuyor ve bu konuda kamuoyunun desteğini bekliyoruz."

İLKHA