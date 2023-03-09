  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Hüda Par'dan ittifak açıklaması!
Siyaset

Hüda Par'dan ittifak açıklaması!

Hüda Par 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Açıklamada, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmama kararının bu hafta verileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 23:30:00 - 2023-03-10 00:05:20
Hüda Par'dan ittifak açıklaması!

 Yeniakit.com.tr 

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte ittifaklar da genişliyor.

Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Yeniden Refah Partisi ile Hüda Par'ın yanı sıra, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ittifaka katılma çağrısında bulundu.

DSP'den sonra bir ittifak açıklaması da Hüda Par'dan geldi.

Hüda Par tarafından yapılan açıklamada, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday çıkarmayacakları ve Cumhur İttifakı’na katılıp katılmama kararını bu hafta verecekleri belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23