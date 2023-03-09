Hüda Par'dan ittifak açıklaması!
Hüda Par 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Açıklamada, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmama kararının bu hafta verileceği belirtildi.
Yeniakit.com.tr
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte ittifaklar da genişliyor.
Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Yeniden Refah Partisi ile Hüda Par'ın yanı sıra, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ittifaka katılma çağrısında bulundu.
DSP'den sonra bir ittifak açıklaması da Hüda Par'dan geldi.
Hüda Par tarafından yapılan açıklamada, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday çıkarmayacakları ve Cumhur İttifakı’na katılıp katılmama kararını bu hafta verecekleri belirtildi.
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