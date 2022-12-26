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Siyaset HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması
Siyaset

HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, üçüncü bir ittifak arayışlarının olmadığını belirterek teklif gelmesi durumunda ittifak içerisinde yer alabileceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 18:49:00 - 2022-12-26 18:56:33

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin şu an için herhangi bir ittifakta olmadığını belirterek, "Teklif gelirse biz de bir ittifak içerisinde yer alabiliriz." dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adana Öğretmenevi Uygulama Oteli'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yapıcıoğlu, asgari ücrete yapılan zamlarla ilgili konuşarak, "Asgari ücrete yapılan zam, maliyetleri yüzde 10 civarında artmışsa, hiç kimse asgari ücrete yüzde 55 civarında bir zam yapıldı diye kendi ürünlerine de yüzde 55 zam yapmaya kalkmamalı. Yapanlarla bu konuda ciddi bir mücadele edilmeli. Onlara göz açtırılmamalı" dedi.

"İttifak teklifi gelirse yer alabiliriz"

HÜDA PAR'ın mevcut ittifakların içinde yer alıp almayacağı konularını da değerlendiren Yapıcıoğlu, "Şartlar el verirse, böyle bir teklif gelirse biz de bir ittifak içerisinde yer alabiliriz. Üçüncü bir ittifakı kendimiz oluşturmak gibi bir arayışımız yok. An itibarıyla biz şu anda HÜDA PAR olarak herhangi bir ittifakla anlaşmaya varmış değiliz. Teklifler var, farklı farklı partilerden, farklı cenahlardan teklifler var. Bu teklifler bir anlaşmaya evrilirse onu da bütün kamuoyuna duyururuz. Gizli kapaklı iş yapmayız. Ama an itibarıyla varılmış bir anlaşmamız, verilmiş bir sözümüz yok" diye konuştu.

 

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Yorumlar

Litrelik

Yeni mahalledeki siyah gözlüklüler nereyi işaret ederse oraya zaten gideceksiniz . Yol yapıyor kendince.

Dadaş

Akp hüdaparı yanına almalı
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