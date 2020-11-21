HÜDA PAR'dan Ekrem İmamoğlu’na tepki

Yeni tip koronavirüs vakalarının artmasıyla yeni tedbirler hayata geçirildi. Fakat İstanbul’un ulaşımdaki yoğunluğu sürüyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise salgınla mücadele için etkin adımlar atmak yerine heykel açılışına katıldı. Bunun üzerine HÜDA PAR İl Başkanı Erdal Elibüyük duruma tepki gösterdi. Elibüyük, “İstanbullular heykel değil hizmet bekliyor. Şehrimiz salgınla mücadelede çok zor günler geçiriyor” dedi.

"Sayın Başkan’ın bu yaklaşımdan çok uzak olduğunu görmek..."

Elibüyük, yaptığı yazılı açıklamada, salgının tekrar yükselişe trendine girdiği ve hem merkezi hükümetin hem de yerel yönetimin pandemi ile mücadele etkin adımlar atması gerektiğini ifade etti. Elibüyük, “Maalesef tedbirlere yeterince uyulmaması bizi tekrar başa döndürdü. Yeni tedbirlerin alınmasını olumlu karşılıyorum. Ancak alınan yeni tedbirler de İstanbul’un ulaşımdaki yoğunluğuna çare olmuyor. Salgınla mücadelede zor günler geçiriyoruz. Özellikle metrobüs ve otobüslerin seferlerinin az olması hemşerilerimizin tepkisini çekiyor. Bu noktada çok fazla şikayet alıyoruz. Öte yandan halka hizmet etmesi beklenen İBB Başkanı ise heykel açılışına katılıyor. Bu şehir belediyeden sorunlarına çözüm bekliyor. İstihdamı arttıracak, trafik problemini çözecek projeler bekliyor. Ancak Sayın Başkan’ın bu yaklaşımdan çok uzak olduğunu görmek bir İstanbullu olarak bizi derinden üzüyor.” ifadelerini kullandı.

"Eğer Sayın Başkan İstanbul’un sorunlarına vakıf değilse..."

İstanbul’un sorunlarına yönelik tespit ve çözüm çalışmaları yürüttüklerini belirten Elibüyük, “Biz her gün esnafımızla konuşuyor, sorunlarını dinliyoruz. Eğer Sayın Başkan İstanbul’un sorunlarına vakıf değilse biz HÜDA PAR İl Teşkilatı olarak bu sorunları kendisine anlatmaya hazırız. Bu konuda çalışmalarımız var.” dedi.