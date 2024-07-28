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Siyaset HÜDA PAR'dan DEM'e tokat gibi sözler!
Siyaset

HÜDA PAR'dan DEM'e tokat gibi sözler!

Yeniakit Publisher
2024-07-28 15:53:00 -
HÜDA PAR'dan DEM'e tokat gibi sözler!

HÜDA PAR Sözcüsü ve Medya Başkanı Yunus Emiroğlu, terör sevici DEM'lilere tokat gibi sözlerle yüklendi.

HÜDA PAR Sözcüsü ve Medya Başkanı Yunus Emiroğlu, terör sevici DEM'lilere tokat gibi sözlerle yüklendi.

Emiroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"DEM Parti olarak ahlaksızlığı ve cinsi sapkınlıkları normalleştirmekten ve yeni bir kimlik olarak Kürtlere dayatmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?" diye soran Emiroğlu, "Kırk yıldır akıtılan kanın amacı cinsel özgürlük sloganları ile meşrulaştırmaya çalıştığınız cinsel sapkınlık mıdır? Kandan, kaostan beslenmeyi nereye kadar sürdüreceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Yunus Emiroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Halkın çocuklarını ayrıştırıp çatıştırmaktan bıkmadınız mı? Bunu ne zamana kadar sürdüreceksiniz? Kürt gençlerini her defasında Türk Solu’nun devrim fantezilerine kurban etmek yormadı mı sizi?"
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