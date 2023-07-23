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Gündem HÜDA PAR'a kanlı saldırıyı yapan failin ifadesi ortaya çıktı! Kamuoyuyla böyle alay etti
Gündem

HÜDA PAR'a kanlı saldırıyı yapan failin ifadesi ortaya çıktı! Kamuoyuyla böyle alay etti

Yeniakit Publisher
2023-07-23 20:01:00 - 2023-07-23 20:05:47
HÜDA PAR'a kanlı saldırıyı yapan failin ifadesi ortaya çıktı! Kamuoyuyla böyle alay etti

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına gerçekleştirdiği saldırıda namaz kılan İl Başkanı Salih Demir'i yaralayan, İl Sekreteri Sacit Pişgin'i ise öldüren saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Milletle adeta alay eden şahıs, "Vahiy geldi ve ben de bıçaklayarak öldürdüm" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde bulunan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına dün öğleden sonra 71 yaşındaki A.S. bıçakla saldırmış, namaz kılan İl Başkanı Salih Demir'i bıçakla yaralayıp, İl Sekreteri Sacit Pişgin'i öldürmüştü.

Olaydan hemen sonra polis tarafından gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

İfadesinde alay etti: Vahiy geldi öldürdüm

Tutuklanan saldırganın gözaltında polise verdiği ifade de ortaya çıktı. 71 yaşındaki şüpheli, "Vahiy geldi, bıçaklayarak öldürdüm" ifadelerini kullandı.

Sacit Pişgin son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden il sekreteri Sacit Pişgin'in cenazesi bugün toprağa verildi. Buruk Mezarlığı'ndaki cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Vali Süleyman Elban ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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