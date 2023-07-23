HÜDA PAR'a kanlı saldırıda önemli detay! Azmettiren uyuşturucu baronları mı?

Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan’a desteğini açıkladıktan sonra karanlık mihrakların hedefine aldığı Hüda Par kanlı saldırıyla sarsıldı. Adana İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin, parti il binasının mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Sacit Pişgin hayatını kaybederken, Salih Demir’in tedavisi sürüyor.

HÜDA PAR ve Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak Adana'da ciddi çalışmalar yürüten Salih Demir ile Sacit Pişgin'in, gençleri uyuşturucu belasından uzak tutmak için yoğun gayret sarf ettiği öğrenildi. Uyuşturucu baronlarının rahatsız olduğu çalışmalar nedeniyle ikilinin hedefe konulabileceği, saldırının bu kapsamda gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

72 yaşındaki saldırgan A.S.'yi azmettiren karanlık odakların ortaya çıkarılması için hassas bir araştırma yürütülüyor.

Namaz kılan Salih Demir ve Sacit Pişgin’e arkadan bıçakla saldırdı

Edinilen bilgiye göre; 22 Temmuz Cumartesi günü saat 17.20’de düzenlenen baskında saldırgan döner bıçağı kullandı. Girer girmez binanın zemin katına yönelen 72 yaşındaki saldırgan A.S., mescide girdi.

Mescidde ikindi namazını kılan Salih Demir ve Sacit Pişgin’e arkadan saldırdı. Bıçak darbeleriyle Demir ve Pişgin’i yaralayan A.S., olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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Saldırgan gözaltına alındı

Saldırının ardından ayağa kalkan Pişgin’in bıçağı vücudundan çıkarmaya çalıştığı, bu esnada iç kanama oluştuğu bildirildi. Pişgin’in iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

72 yaşındaki saldırgan A.S. polis tarafından gözaltına alındı.

Saldırı 'seçim' ayarlı mı?

Peki bu kanlı saldırının gerekçesi neydi? HÜDA PAR’lı iki il yöneticisi neden hedef alındı? Daha önce bir tartışma veya husumet yaşanmış mıydı? Bütün bu merak edilen sorularla ilgili HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Av. Mahmut Şahin, HABER7'ye açıklamada bulundu.

Hukukçu Mahmut Şahin, olayın öncesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçimlere doğru giderken özellikle bir takım karanlık senaryoların fitilini mi ateşlediler? O bölgede özellikle dernek, parti çalışmaları neticesinde uyuşturucuya karşı bir takım çalışmalar yapıldı. Bundan dolayı ‘bir husumet oluşup bunların bir yönlendirmesiyle bu hadise olmuştur’ demek için erken.

Her halükarda olayı basit bir adli vaka olarak addedemeyiz. İl başkanımız ve şehit kardeşimizin orada kimseyle husumeti veya hadisesi söz konusu değil. Katilin cesur şekilde il binasına girip, namaz esnasında o hadiseyi işlemesi, sansasyonel bir hadise olması dikkate alındığında ayrıntılı bir araştırmayı gerektiriyor.”

Kadınlara sataşarak binaya giriyor

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Şahin, olay anıyla ilgili olarak, “Partinin yan tarafında kadınlar derneğinin bölümü var. Oraya aslında bir sataşması söz konusu. Ondan sonra mescide giriyor. Katil 70’li yaşlarında. Mahalleli kendisini kısmen tanıyor. Bizim doğrudan muhatap olduğumuz bir adam değil. Gözaltına alınarak ifade vermiş fakat dosyada kısıtlılık olduğu için ifadesine henüz ulaşamadık. Meczup görünümü vereceğini tahmin ediyorum. Arka planda ne olduğuna dair elimizde bazı veriler var fakat somut bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Değerlendirmelerimiz sürüyor.” dedi.

"Bu olay seçim sürecinden bağımsız okunamaz"

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu olay seçim sürecinden bağımsız okunamaz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde HÜDA PAR’a yönelik kullanılan dil ve sonrasında sürekli hedef gösterildiğimiz söylemlerden bağımsız değildir. Ama ne kadar etkili olmuştur, bu veya organize bir olaya dönüşmüş müdür, şimdiki aşamada net bir şey söylemek sağlıklı olmayacakır.

Kaynak: Haber7