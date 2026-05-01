Gündem HÜDA PAR Sözcüsü Emiroğlu’ndan 1 Mayıs açıklaması: Emekçinin hakkının korunması ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur
Gündem

HÜDA PAR Sözcüsü Emiroğlu'ndan 1 Mayıs açıklaması: Emekçinin hakkının korunması ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur

HÜDA PAR Sözcüsü Emiroğlu’ndan 1 Mayıs açıklaması: Emekçinin hakkının korunması ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur

HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, sermaye odaklı sistemlerin insan emeğini değersizleştirdiğine dikkat çekerek, hiçbir kazancın insan canından ve onurundan daha değerli olmadığını vurguladı.

HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla parti genel merkezi adına açıklamalarda bulundu. Tüm işçilerin 1 Mayıs’ını tebrik eden Emiroğlu, çalışma hayatındaki sorunlara ve adil bir düzen ihtiyacına dikkat çekti.

1 Mayıs’ı emeğin ve alın terinin değerini hatırlatan önemli bir gün olarak değerlendirdiklerini belirten Emiroğlu, “Bu vesileyle tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyoruz. İnancımız, “İşçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz” düsturuyla adaletli bir çalışma hayatını esas kılmıştır.” dedi.

Günümüzde işçilerin yaşadığı mağduriyetlerin altını çizen Emiroğlu, “Ancak bugün maalesef birçok işçi kardeşimiz; düşük ücret, güvensiz, güvencesiz ve ağır çalışma şartları altında ezilmekte, iş kazaları ve ihmaller nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Sermaye odaklı sistemlerin işçiyi sadece bir üretim aracı olarak gördüğünü ve emeğini değersizleştirdiğini belirten Emiroğlu, “Eşref-i mahlûkat olan insanın emeğinin sömürülmediği, bölüşümün hakça yapıldığı adil bir sistem mutlaka inşa edilmelidir. Emekçinin hakkının korunması, iş güvenliğinin sağlanması ve sömürünün ortadan kaldırılması; bizim için sadece ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Şunu açıkça ifade etmeliyiz ki; hiçbir kazanç, bir insanın canından ve onurundan daha değerli değildir.” şeklinde konuştu.

Toplumun her kesiminde ahlaklı ve dürüst bireylerin yetişmesinin, çalışma hayatında adaletin tesisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Emiroğlu, açıklamasını şu çağrıyla sonlandırdı: “Bu vesileyle çağrımız; adil ücretin sağlandığı, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulduğu ve insan onuruna yakışır şartların tesis edildiği bir düzenin hayata geçirilmesidir. HÜDA PAR olarak işçi kardeşlerimizin emeğinin hakkını savunmaya ve adil bir düzenin inşası için mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

 

