Tekne skandalı CHP'yi sarstı: Özel ve Ağbaba, Başarır'a sert çıktı! Troyka dağılma noktasında...

CHP’li Ali Mahir Başarır’ın teleferik faciasının yaşandığı geceye ait tekne görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamalar, yalnızca kamuoyunda değil parti içinde de çok yönlü bir krize yol açtı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın Başarır’a sert tepki gösterdiği kulislerde açıkça konuşulurken, “görüntüler nasıl sızdı?” sorusu CHP içinde güven bunalımını tetikleyen ana başlık haline geldi. Facia gecesine ait detaylar ve görüntüler, CHP troykası içindeki çatlağı daha görünür ve derin hale getirdi.

CHP’li Ali Mahir Başarır’ın teleferik faciasının yaşandığı geceye ait tekne görüntüleri için dile getirdiği “video ile oynanmış” iddiası kamuoyunda karşılık bulmadı. Görüntülerin kesintisiz ve doğal akışta ilerlediği yönündeki değerlendirmeler, bu savunmayı zayıflattı. Tartışma böylece “montaj mı?” sorusundan çıkıp “o gece gerçekte ne yaşandı?” sorusuna evrildi.

FACİA İLE EĞLENCE SAATLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİ BÜYÜYOR

AFAD kayıtlarına göre Antalya’da 12 Nisan 2024’te yaşanan teleferik kazası saat 17.28’de meydana geldi ve kurtarma çalışmaları yaklaşık 22,5 saat sürdü. Bu kritik saatlerde kriz yönetimi yürütüldüğü ifade edilirken, tekne görüntülerinin zamanlaması kamuoyunda ciddi bir çelişki algısı oluşturdu. Görüntülerdeki rahat atmosfer, facianın ağırlığıyla örtüşmeyen bir tablo olarak yorumlandı.

Kaza Antalya’da yaşanırken, görüntülerin çekildiği yerin Göcek Merdivenli Koyu hattı olması, mesafe tartışmasını da beraberinde getirdi. En az 4 saatlik yolculuk süresi, hazırlık ve denize açılma süreçleriyle birlikte 5-6 saate kadar uzayabilecek bir zaman dilimine işaret ediyor. Bu tablo, kriz anında bölgeden ayrılındığı iddialarını güçlendirdi.

“AİLECEYDİK” SAVUNMASI YENİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Başarır’ın “Ailemizle birlikteydik” sözleri, savunmadan çok yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Ortaya çıkan tablo, önceden planlanmış bir organizasyonun iptal edilmediği yönünde yorumlandı. Büyük bir facia yaşanırken, programın devam etmesi kamuoyunda “öncelik sorgulaması” başlattı.

Kaza noktası ile tekne arasındaki mesafe, tartışmanın en kritik başlıklarından biri haline geldi. İddialar, bazı isimlerin kriz bölgesinden erken ayrılarak programa katıldığı yönünde yoğunlaştı. Bu durum, “öncelik kurtarma çalışmaları mıydı yoksa planlanan etkinlik mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

CHP İÇİNDE GERİLİM TIRMANIYOR; GÖZLER ORGANİZASYONDA: “SIZINTI İÇERİDEN Mİ?

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın görüntüler nedeniyle Başarır’a açık şekilde tepki gösterdiği ifade ediliyor. Görüntülerin partiye zarar verdiği ve kriz yönetiminde ciddi hatalar yapıldığı değerlendirmesi öne çıkıyor.

Tekne organizasyonunun iş insanı Hazım Giray tarafından düzenlendiği iddiaları, dikkatleri bu isme çevirdi. Başarır ile yakınlığı bilinen Giray üzerinden “görüntüler içeriden mi servis edildi?” sorusu kulislerde daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

ALİ MAHİR’İN “DERİN DEVLET” ÇIKIŞI TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

Başarır’ın görüntülerin “devlet içindeki derin yapı” tarafından sızdırıldığı yönündeki açıklaması, tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Ancak bu çıkış, bazı çevrelerde “sorumluluktan kaçış” olarak yorumlandı. Tartışmanın odağında ise hâlâ görüntülerin içeriği yer alıyor.

Başarır’ın sert ve kontrolsüz çıkışları, siyasi kulislerde “öfke değil panik hali” olarak değerlendirildi. Özellikle “Bizi mi dinliyorsunuz?” sözleri, görüntülerin kaynağından çok içeriğinin konuşulmasına neden oldu. Ortaya çıkan tablo, yalnızca bir görüntü krizinin ötesinde, CHP içinde derinleşen bir güven krizi ve yönetim zafiyeti tartışmasını gözler önüne seriyor.

Nuri

Bunlar hiç ayık gezmez mi ya? Ayyaşlar sürüsü. Bir de memleketi yönetmeye talipler. Bunları ülkeyi İngilizlere peş keş çekerler. Ne de olsa bunların dedeleri İngiliz arabasına beygir olmuşlardı. İnanmayan yakın tarihimizi okusunlar.

Dost

Kimi dizi oyuncusu kimi sarkici olup zengin lüks hayat yasarim diye o isi secer bunlarda chpye kapsk atalim bagirarak küfür egerek bod laflarla vakit gecirip arkamizi saglama baglar güzel maas ve emeklilik yan gel keyfim
