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Siyaset HÜDA PAR kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünü kutluyor
Siyaset

HÜDA PAR kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünü kutluyor

19 Aralık 2012’de “Dürüst Siyaset, Gerçek Adalet” şiarıyla siyaset sahnesine çıkan HÜDA PAR, “Memleketin HÜDA PAR’a İhtiyacı Var” sloganıyla kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünü bu akşam Diyarbakır'da düzenleyeceği programla kutlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 11:11:00 -
HÜDA PAR kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünü kutluyor

Siyaset arenasında 10 yaşına giren HÜDA PAR; misyonu, vizyonu ve ilkeleri çerçevesinde bugün itibariyle 10 yılını geride bıraktı.

HÜDA PAR'ın kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünü münasebetiyle bu akşam Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde saat 19.00'da kutlama programı düzenlenecek.

Başta HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu olmak üzere parti yetkililerinin hazır bulunacağı programa birçok kesimden siyasetçi, akademisyen, kanaat önderi, STK temsilcisi ve yazarların katılımı bekleniyor. (İLKHA)

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