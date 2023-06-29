HÜDA PAR: İslam ülkeleri İsveç ile her türlü...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı alçak Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camii önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise bu saygısızlığı kınamakla yetindi.

Her zamanki gibi Büyükelçiliğe dair herhangi bir harekete geçilmedi, hakiki bir tavır alınmadı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eyleme karşılık şunları söyledi:

"İsveç'te Kurban Bayramı'nın birinci günü Stockholm Camii önünde, Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırı asla kabul edilemez.

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İlk olmayan bu saldırı, münferit olarak işlenmiş alelade bir nefret suçu olarak değerlendirilemez. Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırı, daha önce olduğu gibi yine polisin ve dolayısıyla İsveç hükümetinin himayesi altında yapılmıştır.

Bu durum İslam düşmanlığının bir devlet politikası olarak benimsendiğinin açık bir göstergesidir. İki hafta önce İsveç Yüksek Mahkemesi, Kur'an-ı Kerim yakılmasını engellemenin "hak ihlali" olduğuna karar vererek söz konusu saldırıların önünü açmakla kalmamış aynı zamanda sözde ifade özgürlüğü adına bu menfur saldırıları teşvik etmişti. Oysa aynı İsveç'te, kabil-i kıyas olmasa da siyonizmi ve siyonist işgalcilerin insanlığa karşı işlediği suçları eleştirmek bir nefret suçu olarak kabul ediliyor.

Uygulanan çifte standart Müslümanlara yönelik, sistematik ve kurumsal bir ayrımcılığa ve nefret suçuna işaret etmektedir. Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Sorumlulardan mutlaka uluslararası hukuk nezdinde hesap sorulmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam ülkeleri, kınıyormuş gibi yapmaktan vaz geçip harekete geçmeli, İsveç ile her türlü ticari ve diplomatik ilişkiyi kesmeli ve kapsamlı bir boykot uygulamalıdır.

Bu konuda Fas'ın, Stockholm Büyükelçisini süresiz olarak geri çağırması diğer İslam ülkelerine örnek olmalıdır. Öte yandan Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini veto etmelidir."

Baran Haber