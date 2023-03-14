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Siyaset HÜDA PAR hazımsızlığına Nasreddin Hoca fıkrası ile cevap
Siyaset

HÜDA PAR hazımsızlığına Nasreddin Hoca fıkrası ile cevap

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, HÜDA PAR'a saldıran kitleye Nasreddin Hoca fıkrasıyla cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 13:40:00 -

Bebek, sivil, kadın katili terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile yol yürüyen Millet İttifakı, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasını hazmedemedi. HÜDA PAR'ın sözde terör örgütleriyle iş birliği yaptığını ileri süren altılı masa, 23 yıl önceki olay üzerinden "Hizbullah partisi" diyerek algı operasyonuna kalkışıyor.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu iddialar da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

23 yıl önce biten bir olay.. Be ahlaksız! PKK 1 öncesinde şehit etti benim askerimi! 15 gün önce şehit etti benim subayımı! Sen PKK'nın uzantısı HDP ile siyaset yapmak, ittifak yapmak doğrudur diyorsun, (HÜDA PAR'ın) 23 yıl önce senin iddianla suçlanan bir örgütle bağlantısı olduğunu iddia ediyorsun... Suyunun suyunun suyu...

Nasrettin Hoca'nın bir fıkrasında var; bir tavuk vermiş komşusu, ertesi gün, "hoca sana bir tavuk verdim ya, ondan bir parça su versen de çorba yapsak." Hoca da vermiş. Ertesi gün bir daha... Hoca yine su vermiş, ertesi gün bir daha, bir daha bir daha, 5 gün... En sonunda doldurmuş musluktan suyu vermiş. Komşusu, "Bu ne hoca, tavuk suyu değil bu" deyince, "Suyunun suyunun suyu" demiş.
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Öyle olsa, HÜDA PAR, Bay Kemal'i "duble mücahit" yapardı! O iş bildiğiniz gibi değil

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Yorumlar

TAMYOBAZSEMİHYUFKACI 

HAUHAUHAUHAHhahuahauhuahu oojhhhhhaaaaaa mizz gibi iiki kinakit var saldırıyolaaaa ali abijim haklısın saldırıyolaaaaa hauhauhuahaha yasasınn HDP siyasi parti.. ama  hüdapar değil.. hah hah hah huşyahah
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