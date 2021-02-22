HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Yapıcıoğlu: Prensip olarak parti kapatmaya karşıyız

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

"Gara operasyonu ile ilgili, ilgisiz herkes konuşuyor." diyen Yapıcıoğlu, "Özellikle de siyaset konumu tarafından askeri konularda uzmanmış gibi yapılan çıkışları doğru bulmuyorum. Her konunun bir uzmanı vardır. Bizim kanaatimize göre ise orada yapılan operasyon yaklaşık altı yıldır rehin olarak tutulan vatandaşlarımızı kurtarmak amacıyla yapılmışsa başarılı olunamadı çünkü rehineler kurtarılamadı. Ama oradaki PKK unsurlarını yok etmek ve o noktadan gelebilecek tehlikeleri bertaraf etmek amacıyla yapılmışsa o zaman farklı değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

'Acılar üzerinden siyaset yapmak doğru değil'

Terör ve şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmanın doğru olmadığını belirten Zekeriya Yapıcıoğlu, "Ortada yaşanan büyük bir acı var. Herkes bu acılara saygı duymalı. Bu vesile ile acılı ailelere yeniden başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Zor bir süreç. Ben inanıyorum ki orada yaşanan acı üzerinden siyaset yapmak doğru değil. Biz Hüda Par olarak bu konuyu siyasi malzeme yapmaktan imtina ediyoruz." dedi.

'Hüda Par olarak parti kapatmalara karşıyız'

HDP'nin kapatılması tartışmalarına da değinen Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Biz prensip olarak parti kapatmalarının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bizim bakış açımıza göre herhangi bir partide birileri siyasi faaliyet yürütürken suç işlemiş ise cezaların şahsiliği ilkesi gereği suç işleyen kişinin kendisi cezalandırılmalı ama partisi kapatılmamalı. Parti kapatma siyaset açısından bir anlamda idam cezası hükmündedir. Oysa bizim kanunumuzda bir kişi ne kadar ağır suç işlerse işlesin idam cezaları kalkmıştır. Eğer siz partiyi birilerinin işlemiş olduğu şahsi suç sebebi ile kapatırsanız bir anlamda o partiyi idam etmiş olursunuz. Hiç kimse siyasi kimliğinden dolayı mağdur edilmemeli ve cezaevine atılmamalı ama hiç kimse de siyasi bir kimlik taşıyor diye suç işleme özgürlüğünü kendisinde görmemeli. Meseleye ilkesel yaklaşıyoruz ve parti kapatmanın Türkiye'nin gündeminden çıkması gerektiğini düşünüyoruz."

'Erken seçim şu aşamada mümkün değil'

Zekeriya Yapıcıoğlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Uzun bir süredir bir kısım muhalefet Türkiye'de erken seçim yapılması konusunda çıkışlarda bulunuyor. Türkiye'de erken seçim için şartların mevcut olduğunu düşünmüyorum. Erken seçime karar verilmesi için iki seçenek var. Ya TBMM mevcut çoğunlukla seçimlerin yenilenmesine karar vermeli ya da sayın Cumhurbaşkanı tek başına seçimlerin yenilenmesine ve meclisin feshine karar vermeli. Şu anda sayın Cumhurbaşkanı erken seçim çağrılarına olumsuz cevap vererek seçimlerin zamanında yapılacağını ısrarla belirtmektedir. Diğer seçenek ise meclis tarafından bir karar verilmesi. Şu andaki meclis aritmetiğine baktığımızda ise 5'te 3 çoğunlukla böyle bir karar verilmesi çok mümkün görünmüyor. Çünkü muhalefet partilerinin meclisteki sandalye sayısı 5'te 3 çoğunluk olan 360'a yetişmiyor. Hatta MHP Cumhur İttifakı'ndan çekilip erken seçim isteyenlerin safına katılsa bile seçimlerin yenilenmesi için sayı mümkün olmuyor. Muhalefetin erken seçim konusundaki ısrarı biraz siyaset üretememekten kaynaklı bir durum. Biraz da kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı'nın oylarında gerileme olduğunu düşünerek erken seçim zorlaması ile iktidar planı yapıyorlar."