HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Şeriat açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle: İttifak ile görüşmeler devam ediyor henüz noktayı koymadık. 2018 seçimlerinde de Sayın Erdoğan'a destek verme kararı almıştık. O seçimlerde parlamento seçimlerde herhangi bir ittifak yapmadık, kendi adaylarımızla girdik.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek kararını açıkladık ve görüşmeler devam etti. Ocak ayında bir görüşmemiz olmuştu. Orada bize bir ittifak daveti gelmişti. Prensip olarak buna evet dedik.14 Mayıs'ta Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Parlamento seçimlerinde ise görüşme devam ediyor henüz detaylar netliğe kavuşmadı.

Parti programımızda memleketin ana meseleleri ile duruşumuzu açık görüşlülükle yazdık. Okuma yazması olan akademisyen olduğunu söyleyen bir sürü kişi HÜDA PAR'ı tartışıyor. HÜDA PAR parti programında şunlar şunlar yazıldı diye koca koca adamlar tartışıyor. Geçen gün bir televizyon programında bir hukukçu HÜDA PAR'ın parti programında neler var size okuyayım dedi. Sandım ki sitemizden partimizin programını okuyacak. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımlarını okudu. Oradan okuduktan sonra bunu izleyen bir sürü kişi nasıl olsa bu kıdemli bir siyasetçi yalan söyleyecek hali yok herhalde millet de bunu taklit etmeye başladılar.

"Şeriatı getireceğiz demedim"

Biz eleştirilere açığız, çünkü eleştiriler bize ayna tutuyor. Ama söylemediğimiz şeyler ile bize saldırmaları ahlaki değil. Bunlar zamanı gelince ortaya çıkacak. O televizyon programında bana böyle bir sorulmadı. Bize iftira atanlarla hukuk önünde hesaplaşacağız.

Ben adaleti savunurum her konuda. Doğu Türkistan'daki sorunu da savunurum. İnancını sormam. Mazlumun dini de sorulmaz. Benim duruşum budur. HÜDA PAR'ın programında olmayan şeyleri dile getirmelerinin sebebi belki de AK Parti'nin MHP'nin hassasiyetlerini kaşımaktır. İttifaka engel olmaktır. HÜDA PAR yeni kurulmuş bir parti değil. Partimiz ile ilgili 'hukukun dışına çıktı' diye tek bir itham yoktur.

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