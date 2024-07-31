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Gündem HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan şehit Heniyye mesajı
Gündem

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan şehit Heniyye mesajı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 10:36:00 -
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan şehit Heniyye mesajı

HÜDA PAR Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'nin şehadetine ilişkin mesaj paylaştı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ayet-i kerime ile başladı.

Yapıcıoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Mü’minlerden öyle erler vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. Onlardan kimi (Allah yolunda şehid edilmek suretiyle) adağını yerine getirdi, kimi de (şehid olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir." Ahzâb Suresi, 23

Siyonist terör rejiminin bu kez Tahran’da gerçekleştirdiği alçakça terör saldırısında HAMAS siyasi liderlerinden İsmail Heniyye, yanındaki koruma görevlisi ile birlikte şehit oldu.

Rabbim şehadetlerini mübarek, makamlarını âli eylesin. Ruhları şâd olsun.
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Siyonist rejimin gerçekleştirdiği saldırı ile yalnızca Filistin'i değil, başta bölge ülkeleri olmak üzere bütün İslam ülkelerini hatta insanlığı tehdit ettiğini ve barışın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Siyonist rejimin gerçekleştirdiği soykırım ve katliamlara karşı harekete geçmeyen, birlik içerisinde somut adım atmayan Müslümanlar, artık nasıl bir terör örgütü ile karşı karşıya olduklarını görmeli değiller mi?

Mutlak kötülük olan siyonizmin yıkılışı sadece bir zaman meselesidir. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Ne yaparsa yapsın siyonist rejim yok olmaktan kurtulamayacak ve gerçekleştirdiği alçakça saldırılar Filistin Direnişini durduramayacaktır.

Siyonist rejimin saldırıları karşısında bir dağ gibi sarsılmadan duran, her bir liderini/komutanını şehit verdikten sonra ancak azmi ve cesareti bilenen Direnişin yiğit evlatlarını selamlıyorum. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaktan geri durmayacağız.

Şehadete erişen kardeşim İsmail Heniyye ve diğer bütün şehitlere Allah'tan rahmet, Filistinli kardeşlerimize sabır diliyorum.

TBMM'de konuşması için çağrı yapmışlardı

HÜDA PAR, Gazze kasabı Netanyahu'nun ABD'de konuşturularak alkışlanmasının ardından, Heniyye'nin de TBMM'de konuşturulması için çağrı yapmıştı.

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ALLAHIN LANETİ VE GAZABI ABD. VE İSRAİL E OLSUN.LANET OLASI ABD. VE İSRAİL .
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