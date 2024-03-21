HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Özgür Özel'e tepki

Yalova'da partisinin iftar programına katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ramazanın, iftar saatlerinde yiyecek ve içecek bir şey bulamadığı için iftar edememiş başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki bütün Müslümanlara hayır ve bereket kapıları açmasını diledi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili konuşan Yapıcıoğlu, genel seçimler öncesi kendilerine yönelik haksız eleştiri yapan Millet İttifakı ortaklarının bugün de kendilerini hedef aldıklarını aktardı.

"Ortalığı kızıştırıp seçimi kazanmak istiyorlar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'yalancı' olduğunu belirten Yapıcıoğlu, vatandaşların her şeyin farkında olduğunu ve sandıkta gereken cevabı vereceğine inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Birbirine komşu olan, aynı mahallede, aynı sokakta yaşayan, aynı marketten alışveriş yapan, aynı toplu taşıma aracını kullanan insanlarımız farklı siyasi partilere oy verebilirler. Siyasi tercihleri farklı olabilir ama seçimden sonra da bunlar birbirleriyle komşu olmaya, birbirleriyle alışveriş yapmaya, birbirleriyle akraba olmaya devam edecekler ve biz bütün milletimize şunu söylüyoruz. Üç oy için ya da bir koltuk için sizi birbirinize karşı kışkırtan, kışkırtıcı, düşmanlaştırıcı bir dil kullananlara pirim vermeyin. Onlar bugün ortalığı kızıştırıp seçimi kazanmak istiyorlar. Yarın bir gün seçim bittikten sonra yan yana oturup belki kahkahayla gülecekler.

"Milletin düşmanı olanlara oy vermeyin"



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Sizin birbirinize o sert çıkışlarınız ya da düşmanca tavırlarınız, Allah muhafaza etsin, kavganız sizin yanınıza kar kalacak. Demedi demeyin. Milletçe bizim şunu yapmamız lazım. Bu bir seçimdir, biz savaşa gitmiyoruz. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değil, birbirlerinin rakipleridirler. Kim kendi siyasi çıkarı için milleti birbirine düşman kamplarına bölmeye çalışıyorsa o bu milletin tamamına, 85 milyon millete düşmandır. Düşmanlık yapıyorlar ve bütün vatandaşlara şunu söylüyorum. Milletin düşmanı olanlara oy vermeyin de kime veriyorsanız verin. Milletin düşmanı olanlara, yalancı olanlara oy vermeyin, kime veriyorsanız verin kardeşim."

Dua edilmesiyle son bulan iftar programına, İl Başkanı Serdal Özer, Belediye Başkan Adayı Ayetullah Uyar ve partililer katıldı.