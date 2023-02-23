HÜDA PAR Genel Başkanı: Bu felaket bir yönüyle kardeşliğimizi pekiştirdi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, depremin ilk gününden bu yana depremzedeler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Yapıcıoğlu’nun bu seferki durağı depremden olumsuz etkilene Osmaniye'idi.

Depremden dolayı evleri yıkılan vatandaşlar, kente bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi. Yapıcıoğlu, yurtlarda barınan depremzedeleri ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Yapıcıoğlu, daha sonra yurttaki yetkililerden depremzedelere yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, enkaz alanlarında incelemelerde bulundu. HÜDA PAR Osmaniye İl Başkanlığının bulunduğu bina da depremden dolayı yıkılan yapılar arasında yer aldı. Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Osmaniye İl Başkanı Osman Aslan’a geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Yapıcıoğlu, Osmaniye’deki çadır kente yerleşen depremzedeleri ziyaret etti, depremzedelerin sorun ve sıkıntılarını dinledi, acılarını paylaştı, ayrıca çadır kentte barınan çocuklarla ilgilendi.

Yapıcıoğlu, çadır kentte yaptığı ziyaretten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu.

"Yaralar büyük oranda sarılmış durumda"

Osmaniye’de depremzedelerin yaralarının büyük oranda sarıldığını belirten Yapıcıoğlu, "Allah bir daha yaşatmasın böyle acılar, çok geniş bir alanı, 11 ili etkileyen, çok yıkıcı ve peş peşe olan iki büyük depremle sarsıldık. Depremin etkilediği bölgelerimizi dolaştık, bazılarına birden fazla gittik. 12 ayrı ekiple aslında sürekli sahadayız. Bugün de tekrar Osmaniye ilimize geldik. Depremzedeleri dolaştık; yaralar büyük oranda sarılmış durumda." dedi.

"Engelli bireyleri olan ailelere konteynerlere geçme konusunda bir öncellik tanınmalı"

Engelli bireylerin olduğu ailelere, konteynerlere yerleştirilmesinde öncelik tanınması gerektiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, "Çünkü enkaz altıdaki insanların kurtarılması, o acil gıda ve barınma ihtiyaçları, ısınma ihtiyaçları, giyecek ihtiyaçları artık belki onlar konuşulmuyor. Sahada dolaştık, engelli bireyleri olan bazı ailelerimizle karşılaştık. Onların bir an önce konteyner kentlere geçilme gibi talepleri var, onu dile getirdiler. Ne zaman geçeceklerini soruyorlar? Engelli bireyleri olan ailelere konteynerlere geçme konusunda bir öncellik tanınmalı." ifadelerini kullandı.

"Bundan sonraki etap, depremzede vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına yerleşmesi"

Depremzede vatandaşların konut sorunun çözülmesi gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, "Fakat şu anda havalar biraz nispeten depremin ilk günlerine göre, ısınmasıyla birlikte barınma sorunu büyük oranda burada da çok. Buraya gelmeden önce Kredi Yurtlar Kurumunun yurduna uğradık. Orada da bin 800 kişi kalıyor. İnşallah bu yaralar hızlı bir şekilde, sarılacaktır. Bundan sonraki etap artık, depremzede vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına yerleşmesi, yerlerin tespitiyle inşaatların bir an önce başlanması. Halkın beklentisi bizim sahada gözlemlediğimiz şeylerdir." dedi.

"Millet olarak yardım olup yağdık, her tarafa"

HÜDA PAR olarak depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını anımsatan Yapıcıoğlu, "Birde ben şu hususun özellikle altını çizmek istiyorum; İlk günlerde milletçe bir seferberlik halinde adeta millet olarak yardım olup yağdık, her tarafa. Sivil toplum kuruluşu ile kamu kurumları ve şahıslarla belki yerel yönetimlerle iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Her hangi grup veyahut parti ayrımı gözetmeksizin bunu söylüyorum. Belki bunun istisnaları vardır, ama çoğunlukla halkımız iyi bir sınav verdi, ben bu inançtayım İnşallah. Allah bir daha böyle acılar bize yaşatmasın, bundan böyle felaketlerle karşılaşmayız, ama bu felaket belki bir yönüyle bizim kardeşliğimizi pekiştirdi, memleketin doğusunu batısını, kuzeyini güneyini, birbirine yaklaştırdı. İnsanlarımızı bir birine yakınlaştırdı. Bu da belki işin artı tarafı." şeklinde konuştu.

"Lütfen yardımlarınızı peyderpey gönderin, bunu zamana yayın"

Depremzedeler için yapılan yardımların koordineli ve zamana yayılması gerektiğine vurgu yapan Yapıcıoğlu, "Bizim şunu da unutmamamız lazım; ilk günlerde evet yardımlar çok yapıldı, çok yoğun bir şekilde yardımlar bölgeye yağdı. Hatta bazı yetkililer şu açıklamayı yaptılar; yeter artık yeter, gönderdiğiniz yardımlar ihtiyaç fazlası ve israf oluyor, dediler. Gerçekten ilk günlerde mesela belki ilk gün yetersizdi, ama üçüncü günden sonrası ihtiyaç fazlası ekmekler geldi ve bunların bir kısmı çöp oldu, çabuk bayatladı, raf ömrü kısa olan gıdalar, belki israf oldu. Fakat şunu unutmamak lazım ki; şu depremzedelerin önemli bir kısmı özellikle çadırda yaşayana insanlar, kendi aşlarını şuanda pişiremiyorlar, onlara hazır yemekler yapılıp getiriliyor ya da kumanyalar dağıtılıyor. Bu hazır yemekleri dağıtan çok sayıda, sivil toplum kuruluşu, yardım kuruluşları var, vakıflar var, dernekler var. Ve onların bir kısmının erzakları, depoladığı erzaklar tükenme noktasına gelmiş, hatta bazıları bitmiş. Bir anda öyle çok yoğun bir şekilde, yardım yapılıp, sonradan birden bire kesilmesi bazen sıkıntılar getirebilir. Çünkü bu yardımlara ihtiyaç hisseden çok sayıda insan var. Bütün yardım severlere şu çağrıyı yapmak istiyorum; lütfen yardımlarınızı peyderpey gönderin, bunu zamana yayın, parçalar halinde gönderin, ta ki ne bu gıda maddeleri israf olsun ne de bu gıdalara ihtiyaç hisseden ihtiyaç duyan vatandaşlarımız gıdasız kalsın." dedi. (İLKHA)