HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu: Siyonist İsrail’i Kudüs’ten söküp atmak gerekir

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programının canlı yayın konuğu oldu.

“Siyonist İsrail, Selahaddin Eyyubi’yi anlamak için 10’dan fazla enstitü kurdu”

HÜDA PAR olarak ‘Selahaddin Eyyubi Sempozyumu’nu bu yıl ikincisinin düzenleneceğini hatırlatan Zekeriya Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siyonist İsrail, yeniden başlarına bir Selahaddin Eyyubi’nin gelmemesi için, onu iyi tanımak ve anlamak için kendi üniversitelerinden bu konuda 10’dan fazla enstitü kurmuştur. Kurdukları bu enstitü ile birlikte Selahaddin Eyyubi’nin tecrübesini araştırıyorlar. İslam dünyasında ise bu konuda maalesef ciddi bir eksiklik vardır.”

“Allah’ın izniyle Kudüs yeniden özgürlüğüne kavuşacak”

Kudüs davasına sahip çıkmayan İslam ülkelerinin liderlerinin bir bakıma ‘kukla’ isimler olduğuna dikkat çeken Zekeriya Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

“Kudüs tüm İslam ümmetini ilgilendiren bir davadır. Bu davaya sırtını çevirmek hiçbir Müslümana yakışmaz. 103 yıldır Mescid-i Aksa inliyorsa bu işgalci İsrail’in güçlü olduğundan değil İslam ümmetinin dağınıklığından ve güçsüzlüğünden kaynaklanıyor. Allah’ın izniyle Kudüs yeniden özgürlüğüne, hürriyetine kavuşacak.”

“Siyonist İsrail’i oradan söküp atmak gerekir”

Kudüs’ün ‘Doğu Kudüs, Batı Kudüs’ olarak ayrılmasının doğru bir söylem olmadığına dikkat çeken HÜDA Par Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, “Böyle bir söylemle Allah korusun Kudüs’ün bütününü kaybederiz. Habis ur gibi Kudüs’ü işgal eden siyonist yapılanmayı oradan söküp atmak gerekir.” şeklinde konuştu.

“Siyonist çete dünyanın en tehlikeli terör örgütüdür”

Türkiye’de ve dünyanın dört bir köşesinde Kudüs davasına yönelik duyarlılığı canlı tutmak ve ümmetin teyakkuzda olmasını sağlamak için ‘Selahaddin-i Eyyubi Sempozyumu’nu düzenlediklerini belirten Zekeriya Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bütün Müslümanları birbirleriyle kavgadan uzak olmaya ve birlik, beraberlik içinde İslam düşmanlarına karşı mücadele vermeye davet ediyorum. Siyonizmle Yahudiliği birbirinden ayırmak gerekiyor. Siyonizm hastalıklı bir ruh halidir ve dünyanın en tehlikeli, en ırkçı düşüncesidir. Siyonist çete, kendisine ‘çete’ diyorsa dünyanın en tehlikeli terör örgütüdür. Bu siyonist terör yapısı oradan sökülüp yok edilmelidir.”

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