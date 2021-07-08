HÜDA PAR Batman İl Başkanı Şahin: Günlerdir susuz kalan köylülerin sorunu çözüme kavuşmalı

Kozluk ilçesine bağlı yaklaşık 40 köyün, elektrik borçları nedeniyle enerjilerinin kesildiğini, bu nedenle köylerin günlerdir susuz kaldığını belirten Başkan Şahin, bunun büyük bir mağduriyet oluşturduğuna işaret etti.

Yazın kavurucu sıcağında su sıkıntısı yaşayan köylülerin yaşadığı sorunun acilen çözüme kavuşması gerektiğini ifade eden Şahin, yetkililere çağrıda bulundu.

Salgın sürecinde temiz içme suyunun olmamasının hastalıklara davetiye çıkardığını vurgulayan Şahin, köylülerin her ne gerekçe olursa olsun günlerdir susuz bırakılmalarının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

“Köylüler sıkıntı içerisinde”

Şahin, “Elektrik borçları nedeniyle Kozluk ilçemize bağlı 40 köyün enerjileri kesilmiş durumda. Elektrik enerjileri kesilince köylerimiz aynı zamanda su sorununu da yaşamaktalar. Susuz kalan köyler ciddi anlamda sıkıntı içerisine girmiş durumdalar. İmkânı olan bazı köylüler derelerden tankerlerle su getirmek zorunda kalıyorlar. Tabi ki bu da çok sağlıklı bir durum değildir. Salgının olduğu bu süreçte temiz içme suyunun olmaması hastalıkların çoğalmasına neden oluyor. Hatta birçok köylünün de hastanelere başvurduklarını duyduk.” şeklinde konuştu.

“Köylülerin susuz bırakılması kabul edilemez”

Özellikle su kesintilerinden dolayı 40 köyün mağdur olduğunu belirten Şahin, köylülerin sorunlarının çözümü için Dicle EDAŞ yetkilileriyle yaptıkları görüşmeyi şu şekilde aktardı:

“Kesintiler ile ilgili Dicle EDAŞ yetkilileri ile görüşmemde yetkili kişi bana ‘Kozluk ilçemize bağlı 60 köyün elektrik borçlarının biriktiği, yapılan uyarılardan sonra borçlarını ödemeyen 40 köyün genel merkezin talimatıyla enerjilerini kesmek durumunda kaldıklarını’ söyledi. Ben de kendilerine ‘Pandemi sürecinde ve bu sıcak havalarda insanların elektriksiz ve susuz kalmalarıyla sonucun ne olacağını düşündünüz mü? Çözüm yolu için ne düşünülüyor?’ diye sordum. Köylü şu anda bir infial durumunda olduğunu söyledim. Yetkili bana, elektriği kesilen ve kesilme sürecinde olan köylerin muhtar veya temsilcilerinin Dicle EDAŞ’a gelip borlarını bir ödeme planı çerçevesine konuşmaları gerektiğini belirtti. Durum her ne olursa olsun bu sıcak yaz mevsiminde köylülerin susuz bırakılması kabul edilemez.”

“Köylülerin su ihtiyacı elektrikten bağımsız hale getirilmeli”

Sorunun ivedi şekilde çözüme kavuşması gerektiğini söyleyen HÜDA PAR İl Başkanı Davut Şahin, “Yetkililer mağdur olan köylerin su sorunun elektrik sarfiyatı olmadan gereken çalışmalar çerçevesinde bir proje başlatmalıdırlar. Şayet köy halkının su ihtiyacı elektriğe bağlanmışsa, elektriklerin kesinlikle kesilmemesi ve bir şekilde bu sorunun çözüme kavuşturulması gerekir. Batman ve çevresinde ne olursa olsun sorumluluk birinci derecedeki mülki amirlerin muhatabındadır. İlimizin mülki amirleri en kısa sürede elektrik ve su sorunu yaşayan köylerin muhtar ve sorumlularıyla bir araya gelip kendi hakemliklerinde çözüm yolunu bulmaları gerekmektedir.” dedi.