  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu'ndan tokat gibi cevap: Birilerinin heykelini dikme peşinde değiliz!
Siyaset

HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu'ndan tokat gibi cevap: Birilerinin heykelini dikme peşinde değiliz!

HÜDA PAR Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu, kendilerine yönelik "terör" yaftasına tokat gibi sözlerle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 23:46:00 - 2023-03-16 00:26:04
HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu'ndan tokat gibi cevap: Birilerinin heykelini dikme peşinde değiliz!

 Yeniakit.com.tr 

CNN Türk canlı yayınında konuşan HÜDA PAR Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partileri hakkındaki "terör" yaftasına cevap verdi.

"Biz bölücü de değiliz, birilerinin heykelini dikme peşinde de değiliz." diyerek HDP'li Selahattin Demirtaş'ın, "Buna alışsanız iyi olur. Biz daha Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz." sözlerini hatırlatan Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bayrakla bir derdimiz yok. Bölünüp ayrı bir devlet kuralım da demiyoruz. Biz bin yıldır İslam paydasında beraber yaşayan Türk ve Kürt'ün kardeşliğini savunuyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23