HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu'ndan tokat gibi cevap: Birilerinin heykelini dikme peşinde değiliz!

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CNN Türk canlı yayınında konuşan HÜDA PAR Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partileri hakkındaki "terör" yaftasına cevap verdi.

"Biz bölücü de değiliz, birilerinin heykelini dikme peşinde de değiliz." diyerek HDP'li Selahattin Demirtaş'ın, "Buna alışsanız iyi olur. Biz daha Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz." sözlerini hatırlatan Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bayrakla bir derdimiz yok. Bölünüp ayrı bir devlet kuralım da demiyoruz. Biz bin yıldır İslam paydasında beraber yaşayan Türk ve Kürt'ün kardeşliğini savunuyoruz.

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