HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu'ndan açıklama! 'İki sandalye hesabı yapamayız'

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Cumhur İttifakı'na katılması beklenen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber canlı yayınında konuştu.

CHP'nin geçmişini hatırlatan Yapıcıoğlu, AK Parti ile pazarlık yaptıkları iddilarına cevap verdi.

Yapıcıoğlu, "CHP zihniyetinin bu memlekete neler getireceğini biliyoruz. Biz böyle bir durumda iki tane sandalye hesabı yapamayız." dedi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, sözlerine şu mesajla devam etti: Ümmetin ve milletin çıkarları bir yerde dururken biz kendi çıkarlarımızı önceleyemeyiz.

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