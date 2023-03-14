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Siyaset HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu'ndan açıklama! 'İki sandalye hesabı yapamayız'
Siyaset

HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu'ndan açıklama! 'İki sandalye hesabı yapamayız'

A Haber canlı yayınında konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a neden destek verdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 23:57:00 - 2023-03-14 23:59:49

 Yeniakit.com.tr 

Cumhur İttifakı'na katılması beklenen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber canlı yayınında konuştu.

CHP'nin geçmişini hatırlatan Yapıcıoğlu, AK Parti ile pazarlık yaptıkları iddilarına cevap verdi.

Yapıcıoğlu, "CHP zihniyetinin bu memlekete neler getireceğini biliyoruz. Biz böyle bir durumda iki tane sandalye hesabı yapamayız." dedi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, sözlerine şu mesajla devam etti: Ümmetin ve milletin çıkarları bir yerde dururken biz kendi çıkarlarımızı önceleyemeyiz.
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