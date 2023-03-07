Hüda Par Başkanı Yapıcıoğlu: Biz dini siyasete değil siyaseti dine alet edeceğiz!

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Kanal 24 canlı yayınında konuşan Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Dini siyasete alet ediyorsunuz' eleştirilerine cevap veren Yapıcıoğlu, "Bizim için bazen siyasal İslamcı ifadesini kullanıyorlar. Bunu negatif manada söylüyorlar. Bazen de diyorlar ki 'Siz vaiz gibi konuşuyorsunuz. Dini siyasete alet mi ediyorsunuz?' Hayır, biz eğer güç yetirebilirsek siyaseti dine alet ve dost yapacağız." dedi.

Yapıcıoğlu şöyle devam etti: Biz dini asla siyasete alet etmeyeceğiz. Din o kadar değersiz siyaset o kadar değerli bir şey mi ki dini siyasete alet edelim.

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