0553 313 94 23

HÜDA PAR Başkanı: FETÖ mağduru binlerce insan cezaevlerinde

Kumpas ve ihanet örgütü olan FETÖ’nün bütün işlerine şüphe ile bakılması gerektiğini ifade eden HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, “FETÖ mağduru binlerce insan var cezaevlerinde. Bunun mutlaka görülmesi lazım. Sadece cezaevinde değil, dışarıda da mağdur olanlar var” dedi.

04 Aralık 2018 Salı 12:40

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, “FETÖ mağduru binlerce insan var cezaevlerinde. Bunun mutlaka görülmesi lazım. Sadece cezaevinde değil, dışarıda olup da mağdur olanlar var. FETÖ’nün nasıl bir örgüt olduğu ve nasıl kumpaslar kurduğu, nasıl bir ihanet içinde olduğu görüldükten sonra yaptıkları bütün işlere şüpheyle bakılması gerekiyor” dedi. Başkan Sağlam, FETÖ’nün 2011 yılında isimsiz ihbar maillerini gerekçe göstererek kurduğu kumpas sonucu hazırladığı dosyada genel başkan yardımcıları Sait Şahin ve Mehmet Bahattin Temel ile gazeteci Fikret Gültekin’i yasadışı örgüte üye olmak suçu işledikleri gerekçesiyle cezalandırdığını, İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği bu mahkumiyet kararının ise Yargıtay tarafından onandığını söyledi.

Şahin, Temel ve Gültekin hakkındaki işlemleri yürüten kolluk görevlileri ile iddianameyi hazırlayan savcı ve mahkeme başkanın da aralarında bulunduğu kişilerin neredeyse tamamının FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten çıkarıldığını, bazılarının halen tutuklu olduğunu dile getiren Sağlam, bu ve bunun gibi FETÖ’cülerin yürüttüğü dosyaların yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Dokunanı bertaraf ettiler

FETÖ’nün, hem emniyet, hem yüksek yargıda etkili olduğu dönemde birisini bertaraf etmek istediklerinde çok fazla hukuki gerekçelere gerek duymadığını vurgulayan Sağlam, “FETÖ kendisine rahatsızlık verebileceğini düşündüğü bütün grupları bertaraf etmek için uğraştı. Gerek İslami hassasiyeti olan gruplar, gerekse sol gruplardan kendilerine engel olarak gördüklerini kumpaslarla bertaraf etmeye çalıştılar” diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:40
  1. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam
  2. FETÖ
  3. İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. Sait Şahin
  5. Mehmet Bahattin Temel
  6. gazeteci Fikret Gültekin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CEO Club Endüstri 4.0 Zirvesi
    1. CEO Club Endüstri 4.0 Zirvesi
    2. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
    3. TBMM Başkanı Yıldırım Çin'de
    4. AÖL sınavı ne zaman ve saat kaçta..
    5. Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
    6. "F-16 pilotu olmak için FETÖ'cü olmak..
    7. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ilişkin..
    8. İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
    9. "Hedefimiz ilk 10'da olmak"
    10. Niğde'de bir dağcının çığ altında..
    11. Altın fiyatları
    12. "Limitsiz internet uygulamasından..
    13. "Kardeş, sıkıyönetim ilan edildi"
    14. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe..
    15. Tapu sahtekârları yakayı ele verdi
    16. Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!
    17. Başkentte FETÖ operasyonu! 8 kişi..
    18. MHP TBMM Grup Toplantısı
    19. Bu barbar medeniyetin sonu yaklaşıyor
    20. Gelibolu'da 12 kaçak göçmen yakalandı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar