HÜDA PAR Başkanı: FETÖ mağduru binlerce insan cezaevlerinde

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, “FETÖ mağduru binlerce insan var cezaevlerinde. Bunun mutlaka görülmesi lazım. Sadece cezaevinde değil, dışarıda olup da mağdur olanlar var. FETÖ’nün nasıl bir örgüt olduğu ve nasıl kumpaslar kurduğu, nasıl bir ihanet içinde olduğu görüldükten sonra yaptıkları bütün işlere şüpheyle bakılması gerekiyor” dedi. Başkan Sağlam, FETÖ’nün 2011 yılında isimsiz ihbar maillerini gerekçe göstererek kurduğu kumpas sonucu hazırladığı dosyada genel başkan yardımcıları Sait Şahin ve Mehmet Bahattin Temel ile gazeteci Fikret Gültekin’i yasadışı örgüte üye olmak suçu işledikleri gerekçesiyle cezalandırdığını, İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği bu mahkumiyet kararının ise Yargıtay tarafından onandığını söyledi.

Şahin, Temel ve Gültekin hakkındaki işlemleri yürüten kolluk görevlileri ile iddianameyi hazırlayan savcı ve mahkeme başkanın da aralarında bulunduğu kişilerin neredeyse tamamının FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten çıkarıldığını, bazılarının halen tutuklu olduğunu dile getiren Sağlam, bu ve bunun gibi FETÖ’cülerin yürüttüğü dosyaların yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Dokunanı bertaraf ettiler

FETÖ’nün, hem emniyet, hem yüksek yargıda etkili olduğu dönemde birisini bertaraf etmek istediklerinde çok fazla hukuki gerekçelere gerek duymadığını vurgulayan Sağlam, “FETÖ kendisine rahatsızlık verebileceğini düşündüğü bütün grupları bertaraf etmek için uğraştı. Gerek İslami hassasiyeti olan gruplar, gerekse sol gruplardan kendilerine engel olarak gördüklerini kumpaslarla bertaraf etmeye çalıştılar” diye konuştu.