Hububat üretiminde "rekor" beklentisi

Temel tarım ürünlerindeki gelişimi yakından takip eden TMO, son yağışlar doğrultusunda ocak ayına ilişkin "Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi" hazırladı.

AA muhabirinin analizden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de yağışlar ocakta normaline kıyasla yüzde 25 daha çok, geçen yıla oranla yüzde 7 daha az gerçekleşti. Ülkede 1 Ekim 2021-9 Şubat 2022 dönemi yağışlarında normaline göre yüzde 1, geçen yıla göre yüzde 37 artış kaydedildi.

Ocakta yağışın yeterli ve kar şeklinde düşmesi tüm bölgelerde hububat ürünlerindeki çıkışı ve gelişimi olumlu yönde etkiledi. Buğday başta olmak üzere hububat ürünleri, geçmiş aylarda alamadığı su ihtiyacını karşıladı. Bazı bölgelerde aşırı soğuklar nedeniyle bitkilerde yer yer sararmalar görülse de bu durumun bitki gelişimine olumsuz bir etkisinin olmayacağı öngörülüyor. Ayrıca ülke genelinde herhangi bir hastalık ve zararlıya rastlanmadı.

Erken ekilen taban arazilerde ve sıcak bölgelerde bitkiler kardeşlenme dönemine girdi. Nisan ve mayısta iklim koşullarının (yağış ve sıcaklık değerleri) mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi durumunda, son 4 yılın en bereketli hububat hasadının olabileceği tahmin ediliyor.

Üretici tercihi nedeniyle 2008'den bu yana en yüksek arpa ekiliş alanının oluşması öngörülüyor. Buna bağlı olarak geçmiş yıllara göre yüksek bir arpa rekoltesi bekleniyor.

Kırmızı mercimek ve nohut ekilişleri tamamlanıyor

Gerek piyasa fiyatlarının yüksek seyretmesi gerekse il tarım ve orman müdürlüklerince tohum hibe edilmesinin etkisiyle (Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin) kırmızı mercimek ekili alanlarda geçen yıla oranla bir miktar artış olduğu gözlemlendi.

Türkiye'de nohut üretiminin yaklaşık yüzde 17'sinin yapıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kışlık nohut ekilişleri Aralık 2021'in ilk haftasından itibaren başladı. Bölge genelinde ekilişler büyük oranda şubatta tamamlandı.

Hububatta girdi maliyetlerinin yüksek olması ve nohut piyasa fiyatlarının yüksek seyretmesinden dolayı ekili alanlarda geçen yıla oranla bir miktar artış olduğu gözlemlendi.

Ülke nohut üretiminin büyük çoğunluğunun yapıldığı İç Anadolu Bölgesi'nde ekilişlerin yağış durumuna bağlı olarak bu ay başlaması bekleniyor. Bölgede nohut üretiminin büyük çoğunluğunun yapıldığı Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta geçen yıl hasat edilen ürünlerde yaşanan verim kayıpları ve mantar hastalıklarından dolayı ekilişlerde bir miktar düşüş, Ankara ve Konya'da ise nadas alanlarında ekiliş yapılması beklendiğinden bir miktar artış yaşanacağı tahmin ediliyor.