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Aktüel

Hububat alım fiyatı Gaziantep çiftçisinin yüzünü güldürdü

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse: - "Fiyatların erken açıklanması da çiftçinin yararına oldu. Fiyatlar tatmin edici"

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:29:52 -
Hububat alım fiyatı Gaziantep çiftçisinin yüzünü güldürdü

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hububat fiyatları, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki üreticileri memnun etti.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Güllühüyük Mahallesi yolundaki buğday ekili alanda gazetecilere, sert ekmeklik buğday alım fiyatının ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükseltilmesini değerlendirdi.

Köse, yeni dönem hububat alım fiyatlarının üreticilere hayırlı olmasını temenni ederek, çiftçilerin koronavirüs salgını sürecinde de üretime devam ettiğini, açıklanan yeni fiyatların beklentinin biraz altında kalmasına rağmen üreticiyi mutlu ettiğini söyledi.

İlçede 150 bin dekar alanda buğdayla 30 bin dekar civarında arpa ekiminin yapıldığını aktaran Köse, "Elde edilecek mahsulde, 2020 yılı için bahar mevsiminde yağışların yeterli olması nedeniyle yüksel rekolte bekliyoruz. Ayrıca fiyatların erken açıklanması da çiftçinin yararına oldu. Öte yandan fiyatlar da tatmin edici." dedi.

Bölge çiftçilerinden Bekir Köse ise fiyatların erken açıklamasının çiftçiyi memnun ettiğini, açıklanan fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.

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