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Teknoloji Huawei'nin yeni telefonu ortaya çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
Teknoloji

Huawei'nin yeni telefonu ortaya çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei, orta segment yeni akıllı telefon modeli Y7a'yı duyurdu. İşte Huawei Y7a'nın özellikleri ve fiyatı...

Yeniakit Publisher
2020-10-22 04:02:00 -
Huawei'nin yeni telefonu ortaya çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, düzenlediği bir etkinlikte orta segment yeni akıllı telefon modeli Y7a'yı duyurdu. Peki Huawei Y7a hangi özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunuldu? İşte Huawei Y7a'nın özellikleri ve fiyatı...

Huawei Y7a, 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan bir LCD ekranla birlikte geldi. Bu ekranın üzerinde 8 Megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera yer alıyor. Telefonun yan kısmında ise bir parmak izi okuyucu sensörüne yer verildi.

Gücünü Kirin 710A işlemciden alan Huawei Y7a, kullanıcılara 4 GB RAM ve 128 GB kadar depolama alanı sunuyor. Ancak kullanıcılar isterlerse bu depolama alanını microSD kart ile 512 GB'a kadar arttırabiliyor.

5000 mAh kapasiteli, 22.5 Watt hızlı şarj destekli bir batarya ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunulan Huawei Y7a'nın arka kısmında, 48 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açılı, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik kamerası olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alıyor.

Huawei Y7a'nın fiyatı

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre Y7a, 3 farklı renk seçeneği ile birlikte 30 Ekim tarihinde satışa sunulacak. Telefonun satış fiyatı ise 190 dolar olarak belirlendi.

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