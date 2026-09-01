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Edirne'de korku dolu anlar! Servis aracına çarptı, tarlaya savruldu

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AA Giriş Tarihi:

Edirne'de korku dolu anlar! Servis aracına çarptı, tarlaya savruldu

Edirne’de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçlardan biri yoldan çıkarak tarlaya girdi.

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Foto - Edirne'de korku dolu anlar! Servis aracına çarptı, tarlaya savruldu

Edirne’de Demirhanlı köyü yakınlarında üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

#2
Foto - Edirne'de korku dolu anlar! Servis aracına çarptı, tarlaya savruldu

Demirhanlı köyü yakınlarında A.Y'nin kullandığı 22 ADA 007 plakalı hafif ticari araç, O.H. idaresindeki 22 ABN 068 plakalı işçileri taşıyan servis aracına ardından M.G. yönetimindeki 34 CDV 700 plakalı hafif ticari araca çarparak tarlaya girdi.

#3
Foto - Edirne'de korku dolu anlar! Servis aracına çarptı, tarlaya savruldu

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Foto - Edirne'de korku dolu anlar! Servis aracına çarptı, tarlaya savruldu

Kazada yaralanan 6 kişi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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