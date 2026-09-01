Edirne'de korku dolu anlar! Servis aracına çarptı, tarlaya savruldu
Edirne’de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçlardan biri yoldan çıkarak tarlaya girdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Edirne’de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçlardan biri yoldan çıkarak tarlaya girdi.
Edirne’de Demirhanlı köyü yakınlarında üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Demirhanlı köyü yakınlarında A.Y'nin kullandığı 22 ADA 007 plakalı hafif ticari araç, O.H. idaresindeki 22 ABN 068 plakalı işçileri taşıyan servis aracına ardından M.G. yönetimindeki 34 CDV 700 plakalı hafif ticari araca çarparak tarlaya girdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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