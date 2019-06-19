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Huawei'in sahibinden ABD'ye ayar! "Bizim için çok küçük bir şeydir"

Çinli teknoloji devi Huawei'nin Kurucusu Zhengfei, şirketin bu yıl 30 milyar dolar daha az gelir elde edeceğini belirterek, "Kısıtlamalar sorun teşkil etmeyecek. Bu yıl 100 milyar dolardan fazla gelir bekliyoruz." dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 19:31
Huawei'in sahibinden ABD'ye ayar! "Bizim için çok küçük bir şeydir"

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Kurucusu Ren Zhengfei,Huawei'nin, bu yıl 30 milyar dolar daha az gelir elde edeceğini, şu an yüzde 20'nin altında olmakla birlikte en kötü durumda yüzde 40 oranında bir düşüş olabileceğini belirterek, "Huawei'ye uygulanan kısıtlamalar sorun teşkil etmeyecektir. Bu yıl 100 milyar dolardan fazla gelir bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezi ABD'de bulunan CNBC'de yer alan habere göre, Zhengfei, şirketin Çin içindeki satışlarında herhangi bir problem beklemediğini, asıl sorunun uluslararası satışlarda yaşanacağını kaydetti.

Şirketin bu yıl 30 milyar dolar daha az gelir elde edeceğini açıklamasının ardından konuşan Zhengfei, "Şu an yüzde 20'nin altında olmakla birlikte en kötü durumda yüzde 40 oranında bir düşüş olabilir." ifadesini kullandı.

"30 milyar dolar çok küçük bir şeydir"

Yavaşlama olabileceği için şirket olarak bazı iç düzenlemeler yaptıklarını aktaran Zhengfei, "Yıl sonunda büyümenin ne oranda olacağını bilmiyoruz ancak 30 milyar dolarlık düşüş çok küçük bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

Zhengfei, Huawei'ye uygulanan kısıtlamaların sorun teşkil etmeyeceğini ve şirketin bu yıl 100 milyar dolardan fazla gelir elde etmesini beklediklerini kaydetti.

ABD'nin, dış ticaret açığını kapatmak için ilk olarak 2018 yılında Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması ile başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, zaman içinde karşılıklı vergi artışları ile kızıştı. Ticaret savaşları, Silikon Vadisi'nin dev şirketlerinin Huawei'ye uyguladığı kısıtlamaların ardından iyice kızışmıştı. Teknoloji devleri tarafından maruz kaldığı kısıtlamaların gelecek yıllarda Huawei'nin satışlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 19:31
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