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Huawei'den ABD açıklaması: Yaptırımları bize zarar vermedi

Huawei Genel Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Sorumlusu Edwin Diender, ABD'nin kendilerine yönelik gerçekleştirdiği yaptırıma ilişkin, "Bu yaptırımlar bizi zor durumda bırakmadı. Aksine firmamızı motive ederek kendi mobil platformumuzu oluşturmamıza yol açtı." dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 19:53
Huawei'den ABD açıklaması: Yaptırımları bize zarar vermedi

 Tufan Acar  yeniakit.com.tr 

ABD'nin Çin teknoloji devi Huawei'ye yönelik yaptırımları amacına ulaşmadı.

Huawei Genel Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Sorumlusu Edwin Diender, ABD'nin kendilerine yönelik yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bu yaptırımlar bizi daha çok motive etti." diyen Diender, "Amerika'nın şirketimize yönelik yaptırımları kendi mobil platformumuzu oluşturmamıza yol açtı." ifadelerini kullandı.

Diender konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"ABD'nin yaptırımları ile kendi yeniliklerimiz ve araştırmalarımıza yoğunlaştık. Bu yaptırımlar bize hızlı bir yol haritası çizmemiz için yardımcı oldu. Şu anda en üst düzey kalite ve performans seviyesine ulaştık. Tüm çalışanlarımızla birlikte iş stratejisinin bir parçası olarak kendimize güvenmeye devam ediyoruz."

"Firmamız, ürünleri için elektronik bileşenler satın alan ABD'nin ekonomisine yıllık 11 milyar dolar katkıda bulunuyordu. Mayıs ayında başlatılan ancak o zamandan bu yana iki kez ertelenen yaptırımlar, 19 Kasım'da planlandığı gibi yürürlüğe girerse, ABD yalnızca milyarlarca dolarlık bir zarara maruz kalmayacak, aynı zamanda Huawei’nin dolaylı olarak sağladığı 55.000 ABD'li çalışanı da işsiz bırakacak."

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 19:53
  1. Edwin Diender
  2. ABD
  3. Huawei

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