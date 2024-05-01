Huawei'de hedef tamamen yerli üretim

Huawei'nin yeni amiral gemisi Pura 70 serisi özellikle Çin'de oldukça ilgi gördü. Huawei'nin yeni serisi aynı zamanda yüksek yerlilik oranıyla dikkat çekiyor. Telefonun ana kamerası dışındaki bileşenlerinin %90'ından fazlasının Çinli şirketler tarafından temin edildiği bildiriliyor. ABD yaptırımlarıyla uğraşan şirket, tamamen yerlileşme yolunda büyük yol katetmiş görünüyor.

Japon araştırma firması Fomalhaut Techno Solutions tarafından yapılan analize göre telefonda, OFilm, Lens Technology, Goertek, Csun, Sunny Optical, BOE ve Crystal-Optech gibi Çinli tedarikçiler tarafından tedarik edilen ekran, kasa, pil ve çipler gibi temel bileşenler yer alıyor.

Huawei tamamen yerli üretimi hedefliyor

Yalnızca işlemci (Kirin 9010) ve en üst düzey Pura 70 Ultra'daki ana kamerada plaka imalatındaki sınırlamalar nedeniyle yabancı teknolojiye bağımlılık söz konusu. Çip üretimi ve kamera teknolojisindeki ilerlemelerle bu alanlarda da yerlileşme gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.

Huawei'nin yeni amiral gemisi Pura 70 serisi özellikle Çin'de oldukça ilgi gördü. Huawei'nin yeni serisi aynı zamanda yüksek yerlilik oranıyla dikkat çekiyor. Telefonun ana kamerası dışındaki bileşenlerinin %90'ından fazlasının Çinli şirketler tarafından temin edildiği bildiriliyor. ABD yaptırımlarıyla uğraşan şirket, tamamen yerlileşme yolunda büyük yol katetmiş görünüyor.

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Japon araştırma firması Fomalhaut Techno Solutions tarafından yapılan analize göre telefonda, OFilm, Lens Technology, Goertek, Csun, Sunny Optical, BOE ve Crystal-Optech gibi Çinli tedarikçiler tarafından tedarik edilen ekran, kasa, pil ve çipler gibi temel bileşenler yer alıyor.

Yalnızca işlemci (Kirin 9010) ve en üst düzey Pura 70 Ultra'daki ana kamerada plaka imalatındaki sınırlamalar nedeniyle yabancı teknolojiye bağımlılık söz konusu. Çip üretimi ve kamera teknolojisindeki ilerlemelerle bu alanlarda da yerlileşme gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.

Huawei küllerinden doğuyor: Çin'de zirveyi ele geçirmek üzere

5 gün önce eklendi

IDC'nin 2024 ilk çeyrek raporuna göre Çin akıllı telefon pazarında Honor ve Huawei, iki sırada yer aldı. Büyük ilgi gören Huawei Pura 70 serisi tedarik sorunlarından dolayı talebe yetişmekte zorlanıyor. Sektör analistleri, Huawei'nin bu sene 50 milyon telefon sevkiyatıyla güçlü bir performans göstereceğini tahmin ediyor.

Pura 70 serisi, Huawei için tamamen yerli üretime yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. Aynı zamanda Çin'in teknoloji sektörünün geldiği aşamayı göstermesi açısından da önemli.

Kaynak: Donanım Haber