Huawei telefon kullanıcıları için yeni sürüm! HarmonyOS 2.0 Beta 5 cihaz için geldi

ABD yasağı sonrası Google ile arası bozulan Huawei, kendi işletim sistemi için kolları sıvamıştı. Uzun bir süredir geliştirme aşamasında olan, hatta HarmonyOS tabanlı akıllı TV modeli de tanıtan şirket, bazı akıllı telefon ve tablet modellerine HarmonyOS beta sürecini başlattı.

Şu an için Huawei P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro ve MatePad Pro cihazları için yayınlanan beta sürümünün EMUI 11 destekleyen daha fazla cihaza ulaşması bekleniyor.

HarmonyOS 2.0 beta sürümüne buradan kaydolabilirsiniz. Kaydolduktan sonra kablosuz bağlantı ile beta sürümü indirebilirsiniz. Belirtmekte yarar var, güncelleme başvurusu Çince site üzerinden yapılıyor ve işletim sisteminin İngilizce ya da Türkçe dil desteği bulunup bulunmadığı bilinmiyor.